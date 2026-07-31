Barcelona anuncia contratação de promessa belga

O Barcelona anunciou oficialmente, nesta sexta-feira (31), a contratação de Jesse Bisiwu. O ponta belga, de origem ganesa, assinou contrato até junho de 2031 e chega ao clube após uma longa negociação com o Club Brugge. Para concluir o negócio, o Barcelona desembolsou 8,5 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões). Além disso, o clube belga manteve o direito a 20% de uma futura venda do jogador de 18 anos.

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O interesse do Barça pelo atacante não é recente. O clube acompanha seu desenvolvimento desde 2025 e intensificou as conversas quando percebeu que o jogador não pretendia renovar contrato com o Brugge, válido até junho de 2027. A primeira proposta apresentada pelos espanhóis chegou a ser recusada, mas a vontade de Bisiwu em defender o Barcelona foi decisiva para que o acordo fosse fechado.

Com a chegada do jovem belga, o Barcelona soma seu terceiro reforço para o setor ofensivo nesta janela de transferências. Antes dele, o clube já havia contratado Anthony Gordon, ex-Newcastle, e Karim Adeyemi, que estava no Borussia Dortmund.

A tendência é que Bisiwu seja inscrito inicialmente no Barça Atlètic. Mesmo assim, o planejamento da comissão técnica prevê que ele participe frequentemente dos treinamentos com o elenco principal, comandado por Hansi Flick, alternando entre o Barcelona B e os profissionais ao longo da temporada.

Por fim, na última temporada, Bisiwu disputou a Youth League pelo Club Brugge. Um dos jogos mais marcantes foi contra o Benfica, na semifinal da competição, quando os belgas venceram por 3 a 1. Contudo, a equipe acabou ficando com o vice-campeonato após perder a decisão para o Real Madrid nos pênaltis.

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