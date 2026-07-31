Vasco avança para contratar Colidio, atacante do River Plate

O Vasco está próximo de fechar a contratação do centroavante argentino Facundo Colidio, do River Plate-ARG, de 26 anos. As tratativas alcançaram estágios avançados, e a diretoria do Cruz-Maltino está otimista quanto a um desfecho positivo. A informação inicial foi do jornalista Lucas Pedrosa.

O Vasco vai desembolsar US$ 4 milhões (R$ 20,3 milhões) para contratar Colidio. O atacante, aliás, já aceitou as bases salariais oferecidas pelo clube e avisou ao River Plate que aceita a transferência. As conversas se intensificaram após ida do diretor Admar Lopes à Argentina.

Colidio é versátil dentro do setor do ataque. O argentino, afinal, pode atuar tanto como referência na área quanto pelos flancos ou na segunda linha de criação ofensiva.

A história de Colidio

Facundo Colidio já despontou como uma grande promessa do Boca Juniors. Na base, a imprensa e os torcedores tratavam o garoto como o camisa 9 mais promissor do futebol argentino. A promoção aos profissionais já estava encaminhada, mas a proposta de 6 milhões de euros da Inter de Milão interrompeu os planos da diretoria quando ele tinha apenas 17 anos.

A experiência na Itália, no entanto, não foi positiva. A Inter de Milão não utilizou o atacante no time profissional. Colidio apenas jogou na categoria sub-20, não empolgou, e dois anos depois de deixar o Boca Juniors foi ao futebol belga.

Em 2022, já consolidado como profissional após a passagem pela Bélgica, o atacante foi para o Tigre, da Argentina. Em seu país-natal, Colidio, portanto, recuperou o protagonismo com 16 participações em gol em 44 partidas.

No ano seguinte, o River Plate buscou a contratação do jogador. Para convencer os italianos, os Milionários pagaram 4,5 milhões de euros para concluir a negociação. O jogador já disputou mais de 100 partidas pelo River Plate é um dos jogadores experientes apesar da pouca idade.

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