Gustavo Gómez tem lesão muscular e desfalca o Palmeiras na Copa do Brasil

O Palmeiras ganhou um grande problema para o duelo contra o Fortaleza no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), no Nubank Parque, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O zagueiro Gustavo Gómez passou por exames médicos nesta sexta-feira (31), que confirmaram uma lesão no músculo posterior da coxa direita. Assim, o paraguaio iniciou tratamento com o Núcleo de Saúde e Performance.

O departamento médico do clube classificou a lesão do capitão alviverde como moderada. Contudo, o defensor tem bom histórico na recuperação de problemas físicos, o que anima a comissão técnica por um rápido retorno ao time.

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Aliás, o também zagueiro Bruno Fuchs, por sua vez, segue em recuperação após cirurgia de apendicite. Já Paulinho treinou em tempo integral e deve voltar à lista de relacionados contra o Fortaleza. O atacante não enfrentou o Vitória por uma entorse no tornozelo esquerdo.

Os jogadores fizeram ativação no centro de excelência da Academia de Futebol e depois foram a campo, onde realizaram trabalhos técnicos e táticos, com movimentações, finalizações e simulações de jogo. Sem Gómez, Abel Ferreira pode escalar o volante Emiliano Martínez mais recuado, mantendo o esquema com três zagueiros ao lado de Murilo e Barboza.

Dessa maneira, um possível Palmeiras para enfrentar o Laion tem: Carlos Miguel; Murilo, Emiliano Martínez e Barboza; Allan, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Mauricio, Jhon Arias e Ramón Sosa.

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