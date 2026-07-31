São Paulo fará jogo-treino neste sábado contra o Ituano

Eliminado precocemente da Copa do Brasil, o São Paulo ganhou o fim de semana livre para treinamentos. Assim, o Tricolor decidiu marcar um jogo-treino para a manhã deste sábado (1), no CT da Barra Funda, diante do Ituano.

O técnico Dorival Júnior pretende dar chance aos jogadores que tiveram menor minutagem nos dois últimos jogos do Brasileirão. Assim, contra o time de Itu, a tendência é que os titulares sejam preservados. O elenco ganhará folga neste domingo.

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Nesta sexta, o São Paulo seguiu preparação para a sequência da temporada. Dorival comandou um treino no CT, que teve ênfase em ajustes táticos e bolas paradas. A comissão técnica iniciou as atividades com a exibição de um vídeo. Em seguida, os atletas foram ao gramado para aquecimento.

O treinador orientou ainda um trabalho tático, encerrando as atividades com um treino de bolas paradas ofensivas e defensivas.

O São Paulo volta a campo somente no sábado, dia 8 de agosto, contra o Grêmio, na Arena, em Porto Alegre, em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe soma 26 pontos e ocupa a 12ª posição da competição.

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