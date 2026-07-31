Fluminense x Bragantino (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Ainda em busca da vaga, Fluminense e Bragantino fazem confronto neste sábado (1/8), às 15h, no Estádio Luso-Brasileiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As tricolores ocupam a 12ª posição, com 16 pontos, a cinco do Cruzeiro, primeiro dentro da zona de classificação à próxima fase. Do outro lado, o Massa Bruta está na nona colocação, com 20 somados.

Onde assistir

A partida terá a transmissão do Uol Play.

Como chega o Fluminense

Mesmo com a possibilidade de classificação, a equipe do Fluminense chega em baixa no campeonato nacional da categoria. Nos últimos cinco jogos, foram três derrotas e dois empates. Em 13 partidas até o momento, foram quatro triunfos, quatro empates e cinco reveses. Contudo, o time comandado por Saulo Silva conquistou a vaga para as quartas de final da Copa do Brasil, onde enfrentará o Flamengo.

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Como chega o Bragantino

Do outro lado, o Bragantino vive um momento de irregularidade e não consegue imprimir uma sequência positiva no Brasileirão Feminino. Em 13 duelos na competição, foram seis vitórias, dois empates e cinco derrotas. Rafa Mineira, aliás, é a esperança de gols da equipe – são cinco marcados até o momento. Assim como o Tricolor carioca, as paulistas, portanto, se classificaram às quartas da Copa do Brasil Feminina e enfrentará a Ferroviária.

FLUMINENSE x BRAGANTINO

Campeonato Brasileiro Feminino – 14ª rodada

Data-Hora: 1/8/2026 (sábado), às 15h (de Brasília)

Local: Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Kemelli; Keké, Cotrim, Nath Soares e Sorriso; Karina, Driely, Gaby Louvain e Raquel; Kamilla e Carioca. Técnico: Saulo Silva.

BRAGANTINO: Thalya; Catarina, Camila Ambrózio, Jé Soares e Carol Tavares; Marzia, Ana Carla e Rafa Mineira; Miriã, Martina Del Trecco e Lurdinha. Técnico: Humberto Simão.

Árbitro: Thayslane de Melo Costa (SE)

Assistentes: Naiara Mendes Tavares (RJ) e Juliana Martins Gomes (RJ)

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