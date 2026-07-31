Manchester United x Atlético de Madrid: horário e onde assistir ao amistoso de pré-temporada

A manhã de sábado (1/8) no futebol europeu será recheada de amistosos de pré-temporada, e dois gigantes de Inglaterra e Espanha, respectivamente, medem forças em suas preparações para a temporada 2026/2027. Na Strawberry Arena, na Suécia, Manchester United e Atlético de Madrid medem forças em amistoso internacional, às 10h (de Brasília).

Onde assistir

O jogo entre Manchester United e Atlético de Madrid, amistoso de pré-temporada, terá transmissão apenas da MUTV.

Como chega o Manchester United

Depois de perder para o Wrexham no primeiro amistoso de pré-temporada e vencer o Rosenborg (NOR) por 5 a 0, o duelo diante do Atlético de Madrid será o teste mais forte do Manchester United nesta preparação até aqui. O United estreia na Premier League no dia 22 de agosto, contra Hull City, mas antes ainda terá mais três amistosos além do deste sábado. No dia 8, enfrentará o PSG, no dia 12, joga contra o Leeds, e no dia 15, encerra sua pré-temporada diante do Milan.

Para o duelo deste sábado, o Michael Carrick deve prosseguir com o mesmo time que enfrentou o Rosenborg no último amistoso, ainda sem poder contar com os jogadores que disputaram a Copa do Mundo. Andrey Santos, brasileiro contratado nesta janela, deve seguir como titular.

Como chega o Atlético de Madrid

Os colchoneros vão para a sua segunda partida nesta pré-temporada. O primeiro compromisso do Atlético de Madrid foi diante do Getafe, no último dia 29 de julho, com uma vitória por 4 a 1.

Assim como Michael Carrick, o técnico Diego Simeone também não poderá contar com seus principais jogadores que estavam disputando a Copa do Mundo de 2026. Logo, deve mandar ao gramado um time mesclado de jovens e dos outros atletas que não jogaram o Mundial.

MANCHESTER UNITED x ATLÉTICO DE MADRID

Amistoso de Pré-Temporada

Data: 1º de agosto de 2026 – sábado

Horário: 10h (de Brasília)

Local: Strawberry Arena, Estocolmo (SUE)

Onde assistir: MUTV.

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