Botafogo encaminha venda do goleiro Raul para clube português

O goleiro Raul deixará o Botafogo para defender o AVS Futebol SAD, de Portugal, rebaixado à segunda divisão de Portugal. O Alvinegro e jogador rescidiram o contrato, e o clube carioca garantirá a manutenção de uma porcentagem dos seus direitos econômicos. O atleta encerra sua passagem pelo Alvinegro no ano em que teve sua temporada com maior número de jogos.

Raul atuou em 17 partidas entre Brasileirão, Carioca e Sul-Americana, quase todas como titular – a exceção foi o jogo contra o Bahia, quando o goleiro entrou na vaga do expulso Neto.

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O fim da passagem de Raul também conclui um processo de reformulação no gol do Botafogo. Outrora titular, Neto rescindiu o contrato. Léo Linck, por sua vez, foi emprestado ao Estrela Amadora, também de Portugal.

Contratado pelo Botafogo em 2024, Raul foi campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro como terceiro goleiro. Em 2026, ele não aproveitou as oportunidades no time e deixa o Glorioso com 23 jogos no total e 33 gols sofridos.

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