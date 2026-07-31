Vasco x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Pelo segundo ano consecutivo, Vasco e Fluminense medem forças na Copa do Brasil. Se em 2025, os rivais se enfrentaram na fase semifinal, o reencontro dessa vez é um pouco mais cedo, nas oitavas de final. Neste sábado (1), Cruzmaltinos e Tricolores fazem o jogo de ida do confronto, no Maracanã, às 17h30 (de Brasília). Vale lembrar que o chaveamento até a decisão será feito apenas para as quartas de final, através de novo sorteio.

Onde assistir

O jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil entre Vasco e Fluminense, neste sábado, terá transmissão de TV Globo, Sportv, ge tv, Premiere e Amazon Prime.

Como chega o Vasco

Após eliminar o Paysandu na fase anterior, o Vasco chega para enfrentar o Fluminense mais uma vez, mas muito diferente do time que jogou a fase anterior, principalmente pelo banco reservas: saiu Renato Gaúcho, entrou Pedro Emanuel. E o novo treinador demorou, mas finalmente venceu seu primeiro jogo, classificando o Vasco para as oitavas de final da Copa Sul-Americana após uma derrota e dois empates.

Para o duelo deste sábado, Pedro Emanuel terá um grande problema. Thiago Mendes, principal jogador da equipe, recebeu um cartão vermelho contra o Paysandu, na fase anterior, e cumpre suspensão neste jogo de ida. Jair ou Barros devem assumir o posto do volante. Robert Renan treinou e é um retorno possível para o time titular ao lado de Cuesta.

Como chega o Fluminense

Se o Vasco tem alguns retornos de lesão, o cenário no Fluminense é completamente diferente. Em apenas três jogos após a Copa do Mundo, o Tricolor perdeu quatro dos seus zagueiros lesionados, os dois titulares – Thiago Silva e Freytes – além dos dois reservas imediatos – Jemmes e Millán. Sendo assim, Zubeldía deve ter que mandar o Fluminense ao jogo com Ignácio e Igor Rabello.

Por outro lado, Luis Zubeldía poderá com o retorno do artilheiro do Fluminense na temporada. Suspenso dos últimos dois últimos jogos por conta da expulsão contra o Red Bull Bragantino, John Kennedy está de volta. Savarino, que foi poupado do jogo contra o Grêmio e do primeiro tempo contra Bahia, deve voltar ao time titular.

VASCO x FLUMINENSE

Copa do Brasil – Oitavas de Final – Jogo de ida

Data-Hora: 1/8/2026 (sábado), às 17h30 (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano; Cauan Barros (Jair), Tchê Tchê e Ramon Rique; Adson (Nuno Moreira), Andrés Gómez e Brenner (Spinelli). Técnico: Pedro Emanuel.

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Ignácio, Igor Rabello e Guilherme Arana (Renê); Hércules, Martinelli e Lucho Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy (Hulk). Técnico: Luís Zubeldía.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Rafael da Silva Alves (RS)

VAR: Wagner Reway (SC)

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