Spalletti muda planos da Juventus e dá nova chance a Arthur e Douglas Luiz

A pré-temporada da Juventus ganhou um novo capítulo para Arthur Melo e Douglas Luiz. Quando muitos já davam como certa a saída dos dois brasileiros, Luciano Spalletti decidiu mantê-los no grupo e abriu a possibilidade de ambos permanecerem no elenco para a temporada 2026/27.

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Após o amistoso desta sexta-feira (31) contra o Nice, vencido pela equipe italiana por 2 a 0, o treinador explicou que a postura apresentada pelos meio-campistas nos treinamentos foi decisiva para que eles continuassem sendo observados pela comissão técnica.

“Os dois mostraram muito comprometimento. Eles imaginavam que não fariam parte do projeto, mas resolvemos avaliá-los durante a pré-temporada. Vão participar dos próximos amistosos e terão a oportunidade de mostrar o que podem oferecer”, afirmou Spalletti.

A resposta veio rapidamente em campo. Escalado entre os titulares, Douglas Luiz abriu o placar diante do Nice com um belo gol e reforçou sua candidatura a uma vaga no elenco. Arthur Melo entrou na etapa final e também recebeu minutos para tentar convencer a comissão técnica.

Situação contratual

Os dois retornaram recentemente de empréstimos e eram tratados como candidatos a deixar o clube nesta janela de transferências. Agora, o cenário mudou. A Juventus pretende aproveitar os amistosos restantes antes de definir quem seguirá no grupo para a disputa da próxima temporada.

A situação contratual de cada um, no entanto, é diferente. Arthur tem vínculo até junho de 2027 e ainda pode deixar o clube caso surjam propostas. Por outro lado, Douglas Luiz possui contrato até 2029 e, pelo desempenho mostrado desde o retorno, aparece com mais chances de permanecer em Turim.

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