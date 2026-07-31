Memphis Depay renova contrato com Corinthians

A novela chegou ao fim. O Corinthians acertou nesta sexta-feira (31) a renovação do contrato com o atacante Memphis Depay. Após uma longa negociação, o craque holandês aceitou a proposta para renovar o vínculo por mais duas temporadas. Assim, o jogador vai assinar o novo acordo quando retornar de férias na próxima segunda-feira (3).

Memphis Depay ganhou férias após disputar a Copa do Mundo de 2026 com a Holanda. No entanto, o jogador ficou no banco de reservas do time comandado por Ronald Koeman e entrou em campo pela última vez em 25 de junho, quando saiu do banco no segundo tempo para enfrentar a Tunísia. Ele também enfrentou o Japão e Suécia, pela fase de grupos.

No retorno ao Brasil, Memphis Depay vai passar por uma reavaliação do departamento médico do Corinthians. Porém, ele não deve demorar para ficar novamente à disposição do técnico Fernando Diniz. O Timão volta a campo no domingo (2), às 19h30 (de Brasília), contra o Internacional, em Porto Alegre, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, ainda sem o camisa 10.

Contratado em setembro de 2024, Memphis Depay tinha contrato com o Corinthians até o fim deste mês. O jogador, no entanto, deixou para definir o futuro após a Copa do Mundo de 2026. Na atual temporada, o camisa 10 disputou 14 jogos pelo Corinthians, marcou um gol e deu assistência. Ele também participou da campanha do título da Supercopa Rei contra o Flamengo, em fevereiro.

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