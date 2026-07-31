Associação Chilena abre exceção para Vozinha no Colo-Colo

Depois da repercussão negativa de que o goleiro Vozinha não poderia utilizar o seu icônico apelido em seu uniforme, a Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile (ANFP) abriu uma brecha para o arqueiro de Cabo Verde. A entidade autorizou o jogador a levar sua alcunha caso atue pelo Colo-Colo.

Os presidentes do conselho da Associação aprovaram a mudança nesta sexta-feira (31), após uma solicitação do Cacique. Além de dirigentes do clube, a solicitação contou com o apoio do empresário do goleiro, Bernardo Vasconcelos, que considera o apelido a marca que o consagrou ao longo de toda sua carreira.

Em seu regulamento, o Campeonato Chileno não permite a utilização de apelidos nos uniformes. De acordo com o texto das Bases do Campeonato Nacional de Primeira Divisão da ANFP, os atletas só poderão estampar nas camisas o sobrenome paterno ou materno dos atletas.

Entretanto, a exceção tem chance de nunca ser realizada. Afinal, Vozinha pode mudar o destino de sua carreira. A viagem do goleiro ao Chile acabou sendo adiada sucessivamente. Enquanto isso, o Berkane, de Marrocos, avançou nas negociações. O clube também está perto de contratar Bubista, treinador que comandou Cabo Verde durante a última Copa do Mundo. A expectativa é que, após oficializar o acordo com o técnico, a equipe apresente uma proposta formal ao jogador. De acordo com a imprensa marroquina, o arqueiro está incomodado com o tempo de contrato proposto pelo Colo-Colo. O vínculo apresentado é de oito meses, com a possibilidade de ampliação por um ano, segundo algumas metas.

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