Marcelo, ex-Fluminense, visita CT do Flamengo

Ídolo do Fluminense e do Real Madrid, da Espanha, Marcelo visitou o CT do Ninho do Urubu, do Flamengo, nesta sexta-feira (31). O ex-jogador, que agencia um atleta do sub-13 do clube, conheceu as instalações e os profissionais. Durante a visita, ele tirou fotos e conversou com os jogadores da base rubro-negra. Assim, ele registrou o encontro nas redes sociais do “Grupo Doze”.

“O Grupo Doze teve a honra de visitar o centro de treinamento das categorias de base do Flamengo e agradece a recepção calorosa. Obrigado pela hospitalidade e por abrirem as portas para nós”, publicou o perfil da agência de atletas fundada por Marcelo.

Visita de Marcelo rende críticas de torcedores do Fluminense

A visita de Marcelo no CT do Ninho do Urubu não foi bem recebida pelos tricolores. Assim, nos comentários da publicação do “Grupo Doze”, os torcedores do Fluminense criticaram o ex-lateral. Revelado em Xerém, o ex-jogador é ídolo do clube, onde conquistou os títulos do Carioca e Libertadores de 2023, além da Recopa Sul-Americana de 2024.

Marcelo iniciou sua carreira no Fluminense em 2006. Dois anos depois, acertou com o Real Madrid, onde ficou até 2022 e fez história com 23 títulos conquistados, incluindo cinco Liga dos Campeões. Após uma curta passagem pelo Olympiacos, da Grécia, ele retornou para o Tricolor em 2023. Dessa forma, fez parte das conquistas do Carioca e Libertadores.

A carreira de Marcelo chegou ao fim em 2024 após encerrar a passagem pelo Fluminense. Já aposentado, teve o nome batizado no estádio de Xerém, onde fica a base tricolor. Desde então, o ex-jogador se dedicou a agenciar a carreira de jovens atletas, incluindo do próprio filho Enzo. O jovem, de 16 anos, joga nas categorias de base do Real Madrid e tem nacionalidade espanhola.

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