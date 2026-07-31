Vasco encaminha acerto com Santiago Sosa, do Racing

O Vasco encaminhou a contratação do volante Santiago Sosa, do Racing, da Argentina. O Cruz-Maltino conseguiu avançar nas conversas na reunião desta sexta-feira (31) e chegou as partes chegaram a um acordo, de acordo com informações da “ESPN”. Dessa forma, o jogador vai assinar contrato até o fim de 2029.

O principal entrave era a forma de pagamento do negócio, mas o Vasco conseguiu chegar a um acordo com o Racing. Dessa forma, o Cruz-Maltino vai desembolsar entre 7 milhões dólares e 8 milhões de dólares (cerca de R$ 39 milhões a R$ 45 milhões, na cotação atual) para contratar o jogador argentino.

Santiago Sosa, de 27 anos, é um antigo desejo do Vasco. No início do ano, o Cruz-Maltino também manifestou interesse na contratação, mas não abriu conversas com o Racing. O jogador agrada o departamento de futebol vascaíno, mas os valores diminuíram o interesse no início da temporada. Contudo, a história mudou nesta janela.

Revelado no River Plate, Santiago Sosa teve passagem pelo Atlanta United, dos Estados Unidos, antes de chegar ao Racing, em 2024. No clube argentino, o volante conquistou a Sul-Americana de 2024 e chegou a enfrentar o Flamengo na Libertadores do ano passado. Ele, aliás, conquistou a competição continental em 2018.

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