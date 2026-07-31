Vini Jr vive indefinição com o Real Madrid por conta de bônus de renovação

Próximo de se reapresentar ao Real Madrid, Vini Jr ainda vive um impasse para renovar o seu contrato com o clube espanhol. Na próxima segunda-feira (03), o jogador começará a trabalhar junto com José Mourinho, em meio à indefinição sobre o seu futuro e o assédio do Arsenal pela sua contratação.

Inclusive, as conversas sobre o futuro do jogador já se estendem há dois anos. Afinal, a negociação começou após o término da Copa América de 2024. Porém, em nenhum momento as partes se aproximaram de um acordo. Agora, com a proximidade do fim do vínculo, que acontece em 2027, o impasse fica maior.

O principal entrave para o novo vínculo são os bônus por renovação, as populares luvas, sem ter problemas salariais. Atualmente, Vini recebe um valor anual de R$ 18,5 milhões, já com o acréscimo de metas individuais alcançadas, como a conquista do The Best, da Fifa. A quantia está próxima do teto determinado pelo clube, de R$ 20 milhões.

Contudo, o Real encaminhou um novo acordo, com uma pedida abaixo da que o jogador solicita. Na visão do clube, os bônus para atletas que já estão no elenco não podem ser maiores do que para reforços que chegam livres do mercado, como aconteceu com Mbappé. Por outro lado, Vini e sua equipe argumentam que o valor é abaixo do que os merengues gastariam ao contratar uma peça de reposição.

Apesar do impasse, a preferência do atacante brasileiro continua sendo permanecer no clube espanhol. Além disso, o Real Madrid também trabalha com uma nova configuração para o ataque, especialmente após a contratação do jovem marfinense Yan Diomande. Desta forma, o Arsenal aguarda o desenrolar da situação, com o interesse de contratar o atacante para o seu time.

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