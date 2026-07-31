Neymar se desculpa por roupa no casamento de Medina

O atacante Neymar desculpou-se com o surfista Gabriel Medina após aparecer com uma roupa “inadequada” no casamento do amigo, na última quinta-feira. O jogador foi padrinho do noivo e compareceu à cerimônia com uma boina e smoking todo preto.

“Cheguei no casamento e só eu de preto! Percebi que algo tinha errado…”. Ele então detalhou a conversa que teve com o Medina: “Pós-cerimônia, fui perguntar ao meu grande amigo/dupla: ‘Irmão, por que só eu tô de preto? Tem paleta de cores?”

O surfista disparou uma resposta inusitada: “Putz, esqueci de enviar”. Neymar levou no bom humor e ainda brincou com a situação: “Jeito Gabriel, né… Sou capaz de fazer igual”.

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Posteriormente, o atacante do Santos ainda detalhou sua relação de parceria com Gabriel Medina.

“Nossa amizade é assim mesmo… Não importa o quanto tempo a gente fica sem se ver, porque, quando estamos juntos, parece que nunca ficamos um dia sem ver! Te amo, meu irmão, muita felicidade para vocês. Estamos juntos sempre”, escreveu ele no Instagram.

O casamento de Gabriel Medina e Isabella Arantes aconteceu em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Durante os votos, o noivo revelou que o casal está à espera do primeiro filho.

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