Conselho Deliberativo do Fluminense aprova contas de 2025

O Conselho Deliberativo do Fluminense aprovou nesta sexta-feira (31) as contas da temporada de 2025. O Conselho Fiscal já havia emitido parecer favorável à aprovação sem ressalvas. Portanto, foram aprovadas as contas do último ano da gestão do presidente Mário Bittencourt. Ao todo, 76 conselheiros estiveram presentes, dos quais 75 votaram a favor.

Presidente do Fluminense, Mattheus Montenegro fez uma apresentação detalhada das demonstrações financeiras. O mandatário, portanto, sanou dúvidas apontadas pelos conselheiros, entre elas o uso da premiação da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, em 2025. Na sequência, o presidente do Conselho Fiscal, Rodrigo Oliveira, corroborou as explicações e reafirmou a indicação pela aprovação.

Em abril, o Fluminense divulgou o balanço financeiro referente a 2025, auditado pela empresa BDO. No último ano da gestão do presidente Mário Bittencourt, o Tricolor alcançou a maior receita bruta de sua história, com faturamento superior a R$ 1 bilhão. Dessa forma, o clube registrou resultado positivo pelo quarto ano consecutivo, com superávit de R$ 51,5 milhões no exercício.

Eleito presidente para o triênio de 2026 a 2028, Mattheus Montenegro vive o primeiro ano no comando do Fluminense. No ano passado, ocupava o cargo de vice-presidente. Na primeira temporada na cadeira presidencial, o mandatário ainda vê o Tricolor vivo nas oitavas de final da Copa do Brasil e Libertadores, além de quarto colocado no Brasileirão.

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