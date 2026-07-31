Agosto pode se tornar o mês do desgosto no futebol brasileiro

O mês de agosto será decisivo para grandes equipes do nosso futebol. Afinal, estarão concentrados duelos importantes pelo Campeonato Brasileiro, além de jogos do mata-mata da Copa do Brasil e da Libertadores da América, as principais competições do calendário. As partidas envolvem times como Palmeiras, Cruzeiro e Fluminense, vivos nos três cenários.

Quem corre risco é o Flamengo, surpreendentemente eliminado pelo Vitória na Copa do Brasil. A equipe de Leonardo Jardim investe muito pesado e promete mais nesta janela. Porém, os últimos resultados a distanciaram do Palmeiras, líder do Brasileiro com oito pontos de frente para o Rubro-Negro, tendo cumprido um jogo a mais.

Nas oitavas da Libertadores, o clube carioca terá como adversário o Cruzeiro, que aposta alto em busca do sonho de voltar ao caminho dos títulos. A Raposa também tem um português como treinador: Artur Jorge, que fez história no comando do Botafogo de 2024, campeão brasileiro e continental.

Na verdade, se o Flamengo não superar o Cruzeiro e voltar a tropeçar no Brasileiro – vem de dois empates -, poderá ver a temporada de 2026 escorrer entre os dedos. E aí a pressão dos apaixonados torcedores certamente se tornará insuportável.

A própria diretoria rubro-negra é a primeira a anunciar pelos quatro cantos o poder do clube. No cenário da América do Sul, por exemplo, ninguém tem tanto dinheiro. Só que a contrapartida deveria vir em forma de títulos. Um Carioca na temporada é pouco, quase nada. É claro que é possível buscar o Brasileiro e a Libertadores. Mas será preciso agir e reagir para que agosto não se torne o mês do desgosto…

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