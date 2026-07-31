Santos renova contrato com Escobar até o fim de 2027

O Santos renovou nesta sexta-feira (31) o contrato do lateral-esquerdo Escobar. Titular da posição, o jogador argentino aceitou a proposta para ampliar o vínculo com o Peixe até 31 de dezembro de 2027. Assim, o clube paulista publicou a informação nas redes sociais e celebrou o novo acordo com o atleta.

“O Santos Futebol Clube renovou contrato com o lateral esquerdo Gonzalo Escobar até 31 de dezembro de 2027. O novo vínculo estende o contrato que se encerraria ao fim da atual temporada”, publicou o Peixe.

Escobar tinha contrato com o Santos até o fim deste ano. Portanto, ele já podia assinar pré-contrato com outro clube ainda nesta janela de transferências. Contratado em 2024, o argentino chegou ao Peixe por empréstimo e logo se firmou na posição. Assim, o lateral-esquerdo soma 107 jogos, um gol e quatro assistências.

“É motivo de muito orgulho representar o Santos e jogar para essa torcida fantástica. Prometo a dedicação de sempre enquanto vestir essa camisa histórica”, afirmou o lateral-esquerdo ao site oficial.

Desde a chegada do técnico Cuca, Escobar se tornou “dono” da lateral esquerda. Na temporada, o jogador argentino soma 29 jogos e uma assistência. O Peixe volta a campo neste sábado (1º), às 21h (de Brasília), contra o Remo, na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

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