Vasco homenageia Antônio Lopes em Centro de Treinamento

O Vasco da Gama prestou uma grande homenagem ao ex-treinador Antônio Lopes. O clube batizou o campo número 1 do Centro de Treinamentos Moacyr Barbosa com o nome de um dos maiores técnicos de sua história. A celebração aconteceu nesta sexta-feira (31), e contou com a presença do Delegado e do presidente Pedrinho.

Inicialmente, Lopes não sabia de nada. O clube havia convidado o ex-técnico para realizar uma visita ao CT para acompanhar um dia de treinamentos. Ao chegar ao local, foi surpreendido com a homenagem e se emocionou, até por ser torcedor cruz-maltino.

“Todo mundo sabe que sou vascaíno nato. Meu pai, quando nascia um filho, dava a camisa do Vasco e fez isso comigo. Fico feliz com essa homenagem que você e o Vasco da Gama estão me prestando. Fico feliz com isso tudo e só tenho que agradecer. É meu time de coração. Defendi sempre o Vasco com mais vontade do que defendi os outros clubes”, declarou.

Ao todo, o treinador comandou o Vasco em mais de 600 jogos. Pelo clube, conquistou a Libertadores em 1998, o Brasileirão de 1997, o Rio-São Paulo de 1999 e três Cariocas, em 1982, 1998 e 2003. Entre os diversos jogadores que trabalharam com Lopes, está Pedrinho, atual presidente do clube.

“Tenho orgulho de ter trabalhado com o senhor. Foi um grande amigo, um grande pai em muitos momentos. Para a história do clube, não há pessoa que pode representar mais tanto amor, tanto carinho, tanta dedicação pela instituição. É com muita honra que vamos colocar o nome do campo número 1 de “professor Antônio Lopes”, o maior treinador da história do clube”, ressaltou.

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