Responsável pelo gramado se pronuncia após polêmicas em jogo do Corinthians

Depois das reclamações após a partida contra o Athletico e a declaração do Corinthians de que fará uma intervenção no local, a empresa responsável pelo gramado da Neo Química Arena se pronunciou. Em suas redes sociais, a World Sports se manifestou sobre as críticas.

Na publicação, a empresa destaca que a intervenção durante a pausa para a Copa do Mundo foi a maior desde a inauguração do estádio A World Sports afirmou que alguns procedimentos aconteceram pela primeira vez, mudando componentes que estavam presentes há anos.

“A obra foi a mais abrangente desde a inauguração do estádio e representou a etapa final do processo iniciado em 2025 com a implantação do sistema híbrido por costura de fibras sintéticas. Pela primeira vez, também foi realizada a remoção completa da camada orgânica acumulada ao longo dos anos, medida fundamental para restabelecer as condições ideais de drenagem, aeração e desenvolvimento do sistema radicular”, afirmou a empresa.

A World Sports também alegou que o procedimento ainda não está completamente finalizado, o que provocou o mau estado do gramado na partida. No caso, a empresa realizou o plantio da grama de inverno e a expectativa é que o campo esteja nas melhores condições em 40 dias.

“O fato de o campo ter retornado aos jogos ainda em processo de maturação agronômica explica a menor densidade da cobertura vegetal e a exposição pontual da camada de areia nas áreas de maior utilização. As melhores práticas internacionais para esse modelo híbrido com grama de inverno (Ryegrass) indicam cerca de oito semanas para a completa maturação da superfície. Na Neo Química Arena, o gramado entrou em operação aproximadamente 40 dias após o início da semeadura”, esclareceu.

Confira a nota completa:

“A World Sports acompanha com atenção as manifestações sobre as condições do gramado da Neo Química Arena e vem a público esclarecer alguns pontos importantes.

Durante a pausa do calendário esportivo para a Copa do Mundo, foi realizada a renovação completa do gramado da Arena, seguindo planejamento técnico desenvolvido junto à diretoria do estádio desde o início de 2026 e aproveitando a janela de inverno.

A obra foi a mais abrangente desde a inauguração do estádio e representou a etapa final do processo iniciado em 2025 com a implantação do sistema híbrido por costura de fibras sintéticas. Pela primeira vez, também foi realizada a remoção completa da camada orgânica acumulada ao longo dos anos, medida fundamental para restabelecer as condições ideais de drenagem, aeração e desenvolvimento do sistema radicular.

Vale destacar que a Neo Química Arena possui um sistema híbrido com grama de inverno (Ryegrass) sob base de areia, uma solução única no Brasil, inspirada nos padrões utilizados pelos principais gramados da Premier League e implantada de forma pioneira pela World Sports no país. Por se tratar de uma superfície estabelecida integralmente por semeadura, seu desenvolvimento e sua integração às fibras sintéticas ocorrem de maneira progressiva.

O fato de o campo ter retornado aos jogos ainda em processo de maturação agronômica explica a menor densidade da cobertura vegetal e a exposição pontual da camada de areia nas áreas de maior utilização. As melhores práticas internacionais para esse modelo híbrido com grama de inverno (Ryegrass) indicam cerca de oito semanas para a completa maturação da superfície.

Na Neo Química Arena, o gramado entrou em operação aproximadamente 40 dias após o início da semeadura.

A World Sports, responsável pela implantação e gestão do gramado desde a construção da Arena, segue executando, em conjunto com a equipe do estádio, um protocolo específico de manejo para favorecer a consolidação do sistema radicular. A expectativa é que, dentro de aproximadamente quatro semanas, o gramado atinja plenamente o padrão de qualidade e performance que tornou a Neo Química Arena uma referência internacional em gramados esportivos”

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