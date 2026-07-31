Llorente critica reação a fotos com Ferran Torres nas férias

Marcos Llorente e Ferran Torres curtiram as férias juntos após a conquista da Copa do Mundo. Durante o momento de descanso, fotos dos dois demonstrando afeto viralizaram nas redes sociais e foram alvos de comentários homofóbicos. Nesta sexta-feira (31/7), o lateral do Atlético de Madrid respondeu um seguidor que questionou a repercurssão.

“Surpreende que, em 2026, o fato de dois homens demonstrarem carinho ainda gere debate. Mas, quando vejo a mentalidade que ainda existe, eu entendo. Para mim, não há nada mais masculino do que um homem seguro de si que não tem medo de demonstrar carinho por um amigo”, escreveu o lateral.

Desde 2023, Llorente é casado com a modelo Patricia Noarbe, com quem tem uma filha. Ferran, entretanto, terminou o namoro com a influenciadora Martina Hunter no começo de julho, pouco antes do inicio da Copa.

Por fim, Ferrán Torres foi o autor do gol que garantiu o título mundial da Furia espanhola. A Espanha venceu a Argentina por 1 x 0 na final do Mundial, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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