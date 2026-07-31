Exame médico trava acerto de lateral do Inter com futebol argentino

A negociação entre o Inter e o Rosário Central para a transferência do lateral-direito Braian Aguirre enfrentou um obstáculo. Afinal, nesta sexta-feira (31), algumas divergências entre os médicos dos dois clubes travaram o acerto que estava próximo de ser concluído.

Há uma divergência na avaliação dos resultados dos exames realizados pelo jogador. No resultado de um deles, os argentinos apontam para uma possível lesão. Entretanto, o lateral não apresentou nenhum histórico de tal problema pelo Inter. Inclusive, o argentino esteve em campo na derrota para o Athletico, no último sábado (25).

Com isso, a negociação fica em risco. Afinal, a janela para contratações internacionais do futebol argentino termina nesta sexta-feira (31). Porém, existe uma brecha no regulamento que permite a inscrição de novos reforços até o dia 2 de setembro, para repor a saída de jogadores que se transferirem no período.

Por outro lado, o Inter acompanha o cenário com atenção por conta de sua situação financeira. Sem dinheiro no caixa, a venda de Aguirre é a principal fonte de receita para que o Colorado acerte a contratação do atacante Álex Arce, do Independiente Rivadavia, da Argentina, que chegaria como substituto de Borré, vendido ao River Plate. Entretanto, sem a transferência do lateral, a contratação do paraguaio ficaria inviável.

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