Fiel LGBT critica Hugo Souza após declaração homofóbica

A Fiel LGBT se manifestou após a declaração homofóbica do goleiro Hugo Souza, do Corinthians, durante o programa “The Noite”, do apresentador Danilo Gentili, no canal SBT. Em nota oficial publicada nesta sexta-feira (31), o grupo protestou contra a “brincadeira” do camisa 1 do Timão. Dessa forma, ressaltou que isso não é “humor” e cobrou mais conscientização dos jogadores.

“Nós, como coletivo, estamos aqui todos os dias tentando conscientizar a torcida. Todos os dias recebemos xingamentos, comentários homofóbicos e as mesmas “piadinhas” que o Hugo Souza resolveu fazer em rede nacional. Isso não é humor. Esse tipo de fala apenas reforça um comportamento que, diariamente, tentamos combater dentro e fora dos estádios”, publicou a Fiel LGBT.

Durante o programa “The Noite”, na última segunda-feira (27), o apresentador Danilo Gentili questionou sobre qual jogador do elenco teria o maior órgão genital masculino. Em resposta, portanto, o goleiro Hugo Souza reagiu com risadas e disse: “Aí não, pô. Aqui é Corinthians, não é São Paulo”.

O trecho dividiu opiniões nas redes sociais. Até o momento, Hugo Souza não comentou a repercussão da declaração. Da mesma forma, o Corinthians também não se manifestou sobre o caso. O goleiro, no entanto, deve comentar sobre o caso apenas no jogo contra o Internacional, neste domingo (2), no Beira-Rio, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

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