Candidato a deputado, Luís Fabiano deixa a ESPN

Ídolo do São Paulo, o ex-jogador Luís Fabiano deixou a “ESPN” no início deste mês. Candidato a deputado federal em São Paulo, o Fabuloso se desligou do canal para se dedicar a candidatura. De acordo com a legislação eleitoral, os candidatos não podem apresentar ou comentar programas de rádio ou televisão a partir do dia 1° de julho.

Luís Fabiano, de 45 anos, chegou à “ESPN” em 2022, pouco antes da Copa do Mundo. O ex-jogador atuava como comentarista em alguns programas da emissora, como o “Resenha”. Em meio ao trabalho na televisão, ele ingressou na política. O Fabuloso é filiado ao MDB (Movimento Democrático Brasileiro).

Revelado pela Ponte Preta, Luís Fabiano fez história no São Paulo. O ex-jogador também defendeu o Rennes, da França, Porto, de Portugal, e Sevilla, da Espanha. Além disso, o Fabuloso também vestiu a camisa da Seleção Brasileira e chegou a disputar a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Com a Amarelinha, conquistou a Copa América de 2004 e a Copa das Confederações de 2009.

No São Paulo, Luís Fabiano conquistou o título da Sul-Americana de 2012. Dessa forma, se consolidou como ídolo do clube paulista. Este, aliás, não foi o único grande título da carreira do Fabuloso. O ex-jogador também conquistou o Mundial de Clubes de 2004 com o Porto e dois títulos da Liga Europa com o Sevilla, em 2006 e 2007.

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