Rosário Central faz proposta por Alan Rodríguez, do Internacional

Com a negociação por Braian Aguirre dependendo apenas dos exames médicos, o Rosário Central fez uma proposta por mais um jogador do Inter. Desta vez, o clube argentino tenta o empréstimo do volante uruguaio Alan Rodríguez.

As informações são do jornalista César Luis Merlo. O Rosário deseja um empréstimo de um ano, com opção de compra ao término do vínculo. As negociações entre os dois clubes seguem em andamento. Inclusive, os argentinos já realizam um pré-cadastro do jogador junto à Afa. Afinal, a janela de transferência do futebol local fecha nesta sexta-feira (31).

Alan Rodríguez chegou ao Inter no meio do ano passado, vindo do Argentino Juniors. Entretanto, sofreu com muitos problemas físicos e de lesões pelo Colorado. Nesta temporada, atuou em apenas 13 partidas, sendo apenas três como titular. O uruguaio atuou pela última vez em maio, no duelo contra o Athletic, pela Copa do Brasil. Desde então, ficou afastado por conta de uma lesão e, após a pausa para a Copa do Mundo, permaneceu no banco de reservas nos três jogos que a equipe realizou.

Nesta janela de transferências, o clube chegou a acertar a saída do jogador com o Nacional do Uruguai. Entretanto, Rodríguez não aceitou retornar ao seu país natal.

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