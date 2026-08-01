Finais do Mundial da Kings League: Horários e onde assistir

Chegou a hora de descobrir quem é o melhor time do mundo. Neste sábado (01/8), em Milão, na Itália, acontece o Final Four do Mundial de Clubes da Kings League. G3X, Furia, Alpak FC e Ultimate Móstoles seguem na briga pelo título. Os duelos de semifinal e final acontecem no mesmo dia, com previsão de início para às 14h.

Onde assistir

A partida terá transmissão da Cazé TV, XSports e dos canais oficiais da Kings League Brasil.

O Final Four do Mundial da Kings League

Diferente de outros torneios, o Mundial de Clubes da Kings League terá suas semifinais e finais realizadas no mesmo dia e com um intervalo curto de descanso.

O primeiro jogo do dia será entre Furia e Alpak FC, da Itália. A equipe brasileira vem embalada com ótimas atuações na competição e por carregar o posto de atual campeão da Kings Cup Améica. Já o adversário venceu o split italiano, mas já perdeu na competição para outro time do Brasil. Neste caso para o G3X, ainda na segunda rodada. Já no Last Chance, venceram FWZ e nas quartas o clássico contra o Underdogs, para encarar a Pantera.

Na outra semifinal, um jogo que demorou dois anos para acontecer novamente. Afinal, G3X e Ultimate Móstoles, da Espanha, vão decidir o outro finalista. Contudo, a primeira vez que os dois times se enfrentaram foi nas oitavas de final do Mundial de 2024. Na ocasião, os espanhóis venciam até os últimos segundos, quando Kelvin marcou no gol dobro e deu a vitória para os brasileiros. A equipe europeia ficou na bronca com a arbitragem por conta do tempo que já teria estourado, mas o triunfo ficou com Gaulês e companhia. Agora, eles reeditam este confronto em 2026.

O vencedor terá pouco tempo de descanso já que a final será no mesmo dia. Assim, poderemos ter uma final brasileira, a mesma que aconteceu na Kings Cup Brasil do ano passado entre Furia e G3X.

Os jogos do Final Four da Kings League

14h – Furia x Alpak FC

15h – G3X x Ultimate Móstoles

16h – All Star Contest

16h30 – Final do Mundial da Kings League

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