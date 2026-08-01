Zubeldía tem o Vasco como “pedra no sapato” no comando do Fluminense; entenda

Fluminens e Vasco voltam a se encontrar neste sábado, dia 1º de agosto, pela Copa do Brasil. Os rivais históricos, que já chegaram a decidir o Brasileirão de 1984 – vencido pelo Tricolor – novamente se colocaram frente a frente em um mata-mata decisivo. Em 2025, o Cruzmaltino superou o Flu e avançou para a decisão, em um confronto que marcou o clube como uma “pedra no sapato” de Luis Zubeldía, técnico tricolor.

Desde que chegou ao Fluminense, no segundo semestre de 2025, Luis Zubeldía já viveu sabores e dissabores no comando tricolor. Em 12 jogos no Maracanã na ‘Era Zubeldía’, o Tricolor venceu 10 partidas e as únicas duas derrotas foram justamente para o Vasco. É bem verdade que as duas derrotas foram quando o Vasco era o mandante da partida, mas não deixa de ser uma estatística curiosa na relação Fluminense/Zubeldía x Vasco.

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Nesta sequência diante do Vasco, inclusive, estão as semifinais da Copa do Brasil de 2025. No jogo de ida, com mando do Vasco, o Fluminense saiu em vantagem no jogo de ida e sofreu a virada no segundo tempo. Na volta, com mando do Flu, o Tricolor venceu por 1 a 0, mas acabou sendo eliminado nos pênaltis.

A maré de Zubeldía contra o Vasco parecia ter virado na semifinal do Campeonato Carioca. Na semifinal, em jogo único, o Tricolor venceu por 1 a 0, gol de pênalti de Ganso, e avançou para a decisão.

Pouco tempo depois, pelo Brasileirão, o Fluminense enfrentou o Vasco no Maracanã, novamente na condição de visitante, e parecia encaminhar uma vitória tranquila ao abrir 2 a 0 no placar aos 10 minutos do segundo. Contudo, o Vasco mostrou mais uma vez ser uma pedra no sapato de Zubeldía, e em uma virada marcada pela inoperência do treinador e pelas substituições questionáveis, o Cruzmaltino venceu por 3 a 2.

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Não à toa, o Vasco é o rival direto do Fluminense em que Luis Zubeldía tem o menor aproveitamento – 40%. Contra o Flamengo, o treinador tem 44,4% de aproveitamento, enquanto diante do Botafogo, o aproveitamento é de 100% até aqui.

Se for levada em consideração a passagem de Zubeldía pelo São Paulo, o aproveitamento do treinador diante do Vasco é ainda pior. No Tricolor Paulista, foram três jogos e duas derrotas – incluindo uma goleada por 4 a 1. Na carreira, juntando Fluminense e São Paulo, são 37,5% de aproveitamento diante do rival deste sábado.

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