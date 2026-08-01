Yuri Alberto sofre nova lesão e revive sequência de problemas físicos no Corinthians

O atacante Yuri Alberto voltou a preocupar o Corinthians. Assim, o camisa 9 sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita durante o empate sem gols com o Athletico-PR, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e aumentou a lista de problemas físicos que enfrentou recentemente.

A nova contusão ocorreu poucos minutos após a entrada do atacante no segundo tempo. Em uma arrancada, Yuri levou a mão à parte de trás da coxa e caiu no gramado da Neo Química Arena. Em seguida, deixou o campo de maca e foi às lágrimas. Nesse sentido, exames confirmaram a lesão muscular, e o jogador já iniciou tratamento no departamento de fisioterapia.

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“Yuri Alberto é um jogadores dos mais importantes do nosso time, tanto no aspecto defensivo para começar a pressão, porque é muito forte e rápido, e no aspecto tático ofensivo. É um cara que ataca espaço, está toda hora na área, incomoda zagueiros e joga se associando com os demais jogadores pela sua mobilidade. É um desfalque que preocupa. A gente vai tentar achar a melhor solução para domingo” exaltou Fernando Diniz.

Problemas físicos na temporada passada e em fevereiro

Apesar da importância para o sistema ofensivo do Corinthians, Yuri conviveu com diferentes problemas físicos em 2025. No ano passado, o centroavante sofreu uma fratura em uma vértebra da região lombar 62 dias afastado) e passou por cirurgia para corrigir uma hérnia inguinal. Além disso, tratou de um edema no púbis, assim como de uma sobrecarga na musculatura adutora da perna esquerda.

Em 2026, antes da atual lesão, o atacante já havia desfalcado a equipe por cerca de um mês em razão de uma lesão muscular de grau 2 no bíceps femoral da coxa esquerda. Na ocasião, ele conseguiu antecipar o retorno e voltou aos gramados antes do prazo inicialmente previsto.

Dor de cabaça para Fernando Diniz

Mesmo com esse histórico recente, Yuri Alberto manteve papel decisivo na equipe e é o artilheiro do time na temporada, com 8 gols. O camisa 9 seguiu como principal referência ofensiva do Corinthians e participou diretamente de gols importantes ao longo da temporada.

Agora, Fernando Diniz perde seu principal atacante em um momento decisivo do calendário. Além da disputa do Campeonato Brasileiro, o Timão nicia o confronto contra o Internacional pelas oitavas de final da Copa do Brasil e ainda administra outros problemas no departamento médico, como as lesões de Zakaria Labyad e Rodrigo Garro.

O clube ainda não divulgou o grau da nova lesão de Yuri Alberto e nem estabeleceu um prazo para o retorno. A expectativa, contudo, é que o atacante repita o histórico de recuperações rápidas para voltar a reforçar o Timão o quanto antes. Além dele, o time também não poderá contar, diante do Colorado, com dois nomes. Vitinho (lesionado) e Memphis Depay (ajustes para a renovação de contrato).

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