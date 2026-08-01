Flamengo ganha rara pausa entre jogos para recuperar elenco

Após uma sequência de jogos que deixou pouco espaço para treinamentos, o Flamengo terá uma rara oportunidade de trabalhar com mais tranquilidade antes de voltar a campo. O intervalo até o duelo contra o Vitória, pela 23ª rodada do Brasileirão, permitirá à comissão técnica de Leonardo Jardim intensificar tanto os ajustes coletivos quanto a recuperação física de atletas importantes do elenco.

Desde a retomada da temporada após a pausa para a Copa, o Rubro-Negro disputou três partidas em um curto espaço de tempo. Tal cenário dificultou a integração do grupo e limitou o trabalho em campo. Agora, sem compromissos durante a semana, o clube poderá aproveitar um período mais longo de preparação antes da sequência que culminará no confronto com o Cruzeiro, pelas oitavas de final da Libertadores.

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Foco será em recuperar jogadores

Além da evolução do desempenho da equipe, a comissão técnica acompanha de perto a situação física de alguns jogadores. O zagueiro Léo Pereira, por exemplo, não participou do treinamento desta sexta-feira após deixar a partida contra o Internacional com dores no joelho esquerdo. Exames descartaram lesão, mas o defensor segue em tratamento por causa de um edema e ainda será reavaliado nos próximos dias.

Outros nomes também devem aproveitar o período para evoluir fisicamente. De Arrascaeta voltou recentemente após um longo tempo afastado por lesões e ainda busca recuperar o melhor ritmo de jogo. Luiz Araújo e Plata continuam em recuperação e seguem como desfalques, enquanto Paquetá ainda não atuou depois de disputar a Copa com a Seleção.

A pausa também é incomum dentro da temporada. Desconsiderando a interrupção do calendário por causa da Copa, o Flamengo raramente teve intervalos prolongados entre uma partida e outra. Desde a estreia da equipe principal, em janeiro, o maior período sem jogos foi de 11 dias. Foi entre o empate com o Corinthians e a derrota para o Red Bull Bragantino, entre março e abril. Fora isso, os maiores intervalos haviam sido de seis e cinco dias.

Preparação mira reta decisiva

Com o elenco mais próximo de estar completo, o Flamengo espera aproveitar os próximos dias para, assim, recuperar jogadores, elevar o nível físico do grupo e retomar o padrão de atuação apresentado antes da pausa da temporada. A expectativa interna é chegar mais ajustado ao compromisso diante do Vitória e, principalmente, ao início do mata-mata da Libertadores contra o Cruzeiro, considerado o principal desafio do clube neste momento.

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