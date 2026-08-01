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Vasco leva vantagem na Copa do Brasil diante do Fluminense

Vasco leva vantagem na Copa do Brasil diante do Fluminense
Vasco leva vantagem na Copa do Brasil diante do Fluminense -

Vasco e Fluminense iniciam neste sábado (1), às 17h30, no Maracanã, a disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Independentemente da grande rivalidade que envolve o clássico, esta não será a primeira vez em que tricolores e vascaínos se encontram nesta fase do torneio.

Na verdade, o Cruz-Maltino leva vantagem no histórico de mata-matas da competição, ao passo que o clube das Laranjeiras busca igualar esse retrospecto.

Historicamente, o primeiro confronto entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil ocorreu no ano de 2000, sendo marcado por provocações intensas e por um cenário de forte crise nos bastidores. Afinal, mesmo com o Tricolor retornando à elite do futebol brasileiro e contando com uma equipe modesta, o time conseguiu a classificação às quartas de final após eliminar o rival.

Vale destacar que a equipe de São Januário entrava em campo cercada de favoritismo, visto que vinha embalada pelas conquistas da Libertadores e do Brasileirão nos anos anteriores.

Vasco avança duas vezes

Posteriormente, a resposta do Vasco veio em 2006, momento em que a equipe avançou para a decisão daquela edição da Copa do Brasil. Durante o jogo de ida, Edilson Capetinha marcou o gol da vitória por 1 a 0. Logo em seguida, no duelo de volta, Valdiram abriu o placar para os vascaínos aos 31 minutos, enquanto o posterior empate do Tricolor, anotado por Petkovic, revelou-se insuficiente para mudar o panorama.

Desse modo, o Vasco ampliou a superioridade que mantinha contra o Fluminense desde o início dos anos 2000, período em que, nos 30 confrontos anteriores, acumulava 14 vitórias contra apenas cinco triunfos tricolores.

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Por fim, no ano passado, em um duelo eletrizante, o Cruz-Maltino levou a melhor nos pênaltis em confronto válido pela semifinal. Assim, chegou novamente à decisão do torneio, embora tenha perdido o título para o Corinthians na final.

Contudo, com esse resultado recente, a equipe cruz-maltina conseguiu abrir ainda mais vantagem sobre o rival dentro da história da competição.

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