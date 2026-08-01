Santos e Neymar reencontram rival de campanha vitoriosa e ataque recordista em 2010

O Santos recebe o Remo neste sábado (1), às 21h, na Vila Belmiro, tentando abrir vantagem nas oitavas de final da Copa do Brasil. Com premiação polpuda, o torneio é visto como a chance de trazer um alívio financeiro para o restante da temporada. Além disso, encerrar o jejum de títulos que já supera uma década. E para alcançar essas metas ambiciosas, a equipe conta com a inspiração de Neymar. O capitão e camisa 10 alvinegro tem no currículo uma conquista do torneio como protagonista.

Quando estava em seu segundo ano como atleta profissional, Neymar levantou a taça da Copa do Brasil pelo Santos, aos 18 anos. Agora, aos 34 anos, tenta repetir a dose na temporada que pode marcar sua despedida não só do clube como até mesmo da carreira. Na última terça (28), a conquista do torneio nacional completou 16 anos. Em 28 de julho de 2010, o Santos perdeu por 2 a 1 para o Vitória, no Barradão, e ficou com a taça por ter feito 2 a 0 na ida, na Vila Belmiro.

O título de 2010 não é apenas o único da Copa do Brasil a constar no Memorial das Conquistas, a sala de troféus em Urbano Caldeira. Ele também é a única conquista nacional que Neymar tem no futebol brasileiro. O torneio, assim como a Copa Sul-Americana, em que o Peixe também avançou às oitavas, oferece ao atacante a chance de reviver uma glória pelo clube que o formou. Antes de trocar o Peixe pela Europa, em 2013, ele levava na bagagem seis títulos pelo Alvinegro.

Campanha goleadora e recordista com paraenses no caminho

Em 2010, Neymar fez sua segunda temporada como atleta profissional. Naquele ano, liderou, ao lado de Paulo Henrique Ganso, uma nova geração de Meninos da Vila com performances e números memoráveis. A equipe conquistou duas taças – Campeonato Paulista e Copa do Brasil – e fez 180 gols, número recorde do clube em um ano na era pós-Pelé.

Na campanha do título inédito da Copa do Brasil, o Santos emplacou goleadas que remeteram aos tempos do Rei. Não à toa, a equipe quebrou o recorde de bolas na rede em uma edição do torneio: 39 gols em 11 jogos (média de 3,54 gols por partida). Na primeira fase, na Vila Belmiro, fez 10 a 0 no Naviraiense, e nas oitavas de final, 8 a 1 no Guarani. Entre esses dois confrontos, teve pela frente justamente o Remo, oponente que irá reencontrar na atual edição.

Em 18 de março de 2010, o Santos fez 4 a 0 no Remo, no Mangueirão, e avançou na competição. Na época, triunfo do visitante por dois ou mais gols eliminava o jogo de volta e, por isso, os paulistas garantiram a vaga no Pará. Neymar envergava o manto 11 do Peixe e fez dois gols, além de dar duas assistências para André.

Na campanha do título, o agora camisa 10 fez 11 gols, média de um por jogo, e foi o artilheiro da competição. Na sequência, após atropelar o Guarani, o Santos eliminou Atlético-MG, Grêmio e chegou ao topo diante do Vitória. Dias antes de comemorar a conquista, Neymar havia sido convocado por Mano Menezes para defender a Seleção Brasileira pela primeira vez.

Ânsia por títulos nesta segunda passagem

“Eu sou muito competitivo em tudo que eu faço. E tudo que tem de competição que eu participo eu quero ganhar. Eu volto para o Santos com muita vontade de ser campeão”, declarou Neymar em 31 de janeiro de 2025, na sua apresentação no retorno ao Santos.

De lá para cá, porém, o Santos não chegou nem perto de dar essa alegria ao torcedor. A melhor campanha foi no Campeonato Paulista de 2025, quando caiu nas semifinais para o Corinthians. Por sua vez, no Brasileirão a equipe lutou contra o rebaixamento, cenário que está se repetindo este ano. Já na Copa do Brasil, o Peixe foi eliminado ainda na terceira fase ao perder nos pênaltis para o CRB.

“A vontade de sair dessa situação é maior que a tristeza de agora!”, desabafou Neymar em suas redes sociais após a queda para o time alagoano.

Ida e volta em apenas quatro dias

Santos e Remo já se enfrentaram nesta temporada. Com Neymar em campo, o Peixe fez 2 a 0, na Vila Belmiro, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro. Thaciano e Moisés fizeram os gols em jogadas que tiveram participação direta do camisa 10. Essa partida, aliás, foi a primeira entre os clubes desde os 4 a 0 da campanha na Copa do Brasil de 2010. Na história, aconteceram apenas oito confrontos oficiais. São sete vitórias do Santos e um empate, justamente no primeiro duelo, em 1972. Ou seja, os paraenses jamais venceram o Peixe, que acumula sete triunfos consecutivos.

Os duelos pelas oitavas de final da Copa do Brasil irão ocorrer em uma janela de quatro dias. Após o confronto deste sábado na Vila, os clubes decidem a vaga na terça (4), no Mangueirão, às 21h30. Quem se classificar, embolsa R$ 4 milhões de premiação da CBF.

Chegar à decisão no dia 6 de dezembro, em jogo único, é visto pelo Santos não só como a expectativa de um título como também de redução imediata na crise financeira – o clube deve salários. O campeão receberá bônus de R$ 78 milhões. Ademais, pela primeira vez a presença na final já assegura vaga na próxima Libertadores, independentemente do resultado.

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