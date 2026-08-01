Cuca busca encaixar trio com Neymar, Gabigol e Rollheiser no Santos

O técnico Cuca acredita que Neymar, Gabigol e Rollheiser podem atuar juntos no Santos. Após a goleada por 4 a 2 sobre a UCV, pela volta do playoff da Copa Sul-Americana, o treinador afirmou que trabalha para encontrar o equilíbrio necessário para utilizar o trio com frequência, sem comprometer o desempenho coletivo da equipe.

Os três dividiram o gramado por cerca de 30 minutos na Vila Belmiro. Questionado sobre a capacidade de marcação do setor ofensivo, Cuca reconheceu o desafio, mas reforçou que cabe à comissão técnica encontrar o encaixe ideal.

“Rollheiser, Gabigol e Neymar podem jogar juntos, vamos trabalhar. Não sei se nesse jogo. Jogaram contra San Lorenzo, jogo pesado, bem jogado, poderíamos ter vencido. São situações para analisarmos, dar o equilíbrio. Tivemos equilíbrio na grande maioria dos jogos. Perdemos cinco ou quatro jogadores, recuperamos jogadores que são importantíssimos. Mas o trabalho pode ser bem reconduzido, temos que encontrar esse equilíbrio para ter uma equipe confiável, ajustar as linhas, trabalhar com menos risco, é trabalho do treinador isso tudo. Às vezes não vai contentar o grupo, temos que pensar no time.”

Trio ofensivo do Santos não tem números positivos

Desde o início da temporada, Neymar, Gabigol e Rollheiser estiveram juntos em campo em sete partidas. Entretanto, nesse período, o Santos somou apenas uma vitória, além de três empates e três derrotas. Apesar do retrospecto, o treinador entende que o cenário mudou com o retorno de atletas importantes e acredita que a equipe pode evoluir ao longo da sequência da temporada.

No Campeonato Brasileiro, o trio atuou diante de Internacional, Fluminense, Coritiba e Chapecoense. Já pela Copa Sul-Americana, dividiu o gramado nos confrontos contra Recoleta, San Lorenzo e UCV. Contudo, contra os venezuelanos, a equipe mostrou maior poder ofensivo e garantiu a classificação às oitavas de final da competição, alimentando a expectativa de que os três possam ganhar mais minutos juntos nas próximas partidas.

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