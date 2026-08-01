Liverpool x Leeds: escalações e onde assistir

Liverpool e Leeds se enfrentam neste domingo (2), no Soldier Field, em Chicago, nos Estados Unidos, em amistoso de pré-temporada. A partida será o último compromisso dos Reds em solo americano e mais um teste para o técnico Andoni Iraola, que inicia seu trabalho à frente da equipe inglesa.

Onde assistir

A partida não terá transmissão ao vivo no SportyNet (YouTube).

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Como chega o Liverpool

O Liverpool chega em alta após vencer os dois amistosos disputados na turnê pelos Estados Unidos. O técnico Andoni Iraola confirmou que Ryan Gravenberch, Florian Wirtz, Alexander Isak e Jeremy Jacquet terão seus primeiros minutos na pré-temporada diante do Leeds. Como os quatro retornaram recentemente após a disputa da Copa do Mundo, a tendência é que atuem por apenas 30 a 45 minutos.

Contudo, o departamento médico ainda preocupa. Hugo Ekitike segue fora após romper o tendão de Aquiles em abril e só deve voltar aos gramados no fim de 2026. Conor Bradley e Giovanni Leoni também continuam em recuperação. Virgil van Dijk e Cody Gakpo já retomaram os treinamentos em Liverpool, mas não viajaram para os Estados Unidos. Alisson, Alexis Mac Allister e Victor Muñoz ainda não se reapresentaram após as férias. Joe Gomez, que deixou o amistoso contra o Sunderland lesionado, tem chances de atuar, assim como Federico Chiesa, ausente da última partida por causa de um mal-estar.

Como chega o Leeds

O Leeds tenta reagir depois da derrota para o Wrexham em sua estreia na pré-temporada. O time desembarcou nos Estados Unidos com um grupo de 30 jogadores, incluindo os reforços Harry Wilson e Tarik Muharemovic. Dessa maneira, o defensor bósnio, que esteve na Copa do Mundo, pode fazer sua primeira partida com a nova equipe neste amistoso.

Por outro lado, Daniel Farke ainda convive com alguns desfalques. Dominic Calvert-Lewin é dúvida após sentir um desconforto muscular. Jaka Bijol trata uma lesão no joelho, enquanto Sebastiaan Bornauw e Gabriel Gudmundsson seguem em recuperação. Além disso, Noah Okafor recebeu um período maior de férias por causa da Copa do Mundo e não participou da viagem. No gol, o brasileiro Lucas Perri é a única opção disponível após as saídas de Karl Darlow e Illan Meslier. Já Brenden Aaronson, que representou os Estados Unidos no Mundial, está liberado e deve ganhar minutos durante a partida.

LIVERPOOL X LEEDS

Amistoso Internacional

Data e horário: domingo, 02/08/2026, às 17h (de Brasília).

Local: Soldier Field, em Chicago (EUA).

LIVERPOOL: Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Jeremy Jacquet, Joe Gomez (Mor Talla Ndiaye) e Milos Kerkez; Ryan Gravenberch e Dominik Szoboszlai; Rio Ngumoha, Florian Wirtz e Federico Chiesa; Alexander Isak. Técnico: Andoni Iraola.

LEEDS: Lucas Perri; Joe Rodon, Tarik Muharemovic e James Justin; Jayden Bogle, Anton Stach, Ethan Ampadu, Ao Tanaka e Harry Wilson; Lukas Nmecha e Joel Piroe (Dominic Calvert-Lewin). Técnico: Daniel Farke.

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