Sosa cresce no Palmeiras e mantém destaque em meio à concorrência no ataque

Após defender a seleção do Paraguai na Copa do Mundo de 2026, Ramón Sosa voltou ao Palmeiras em alta e ganhou ainda mais espaço no elenco de Abel Ferreira. O atacante aproveitou as oportunidades nas últimas rodadas e marcou dois gols, contra Coritiba e Vitória. Assim, fortaleceu a disputa por uma vaga no setor ofensivo justamente no momento em que o treinador voltou a contar com nomes importantes.

O bom momento do paraguaio chama atenção porque a concorrência aumentou nas últimas semanas. Allan cumpriu suspensão e tende a retornar ao time, Flaco López está apto depois de também disputar o Mundial e Paulinho voltou a ficar à disposição da comissão técnica.

Mesmo diante desse cenário, o paraguaio manteve o protagonismo e mostrou que pode ser uma alternativa importante na reta decisiva da temporada. Além disso, mostrou eficiência com uma bela cobrança de falta diante do Leão da Barra, fora de casa.

Os dois gols marcados após a Copa do Mundo reforçam a evolução do atacante. Além da eficiência nas finalizações, Sosa apresentou intensidade na pressão sem a bola e mobilidade. Dessa forma, tem esbanjado sintonia com Maurício, que também esteve no Mundial com o Paraguai, e tem mostrado credenciais para permanecer entre os titulares.

Poucos minutos na Copa e briga por artilharia

A participação no Mundial também representou um passo importante na carreira do jogador, mesmo só tendo atuado na estreia, diante dos Estados Unidos. Convocado pelo Paraguai, Sosa ganhou experiência em uma competição de alto nível e retornou ao Palmeiras mais confiante. A resposta veio rapidamente dentro de campo, com boas atuações e gols que recolocaram seu nome entre os destaques do elenco.

Com o Verdão vivo na disputa do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e da Libertadores, Abel Ferreira ganhou mais uma opção de confiança para o ataque. Em meio à forte concorrência com Allan, Flaco López, Paulinho, Jhon Arias e Vitor Roque, o jogador aproveita o momento, sustenta a boa fase e mostra que pode brigar por uma vaga entre os titulares na sequência da temporada.

Por fim, Sosa já estufou a rede em 9 oportunidades pelo Palmeiras na temporada. Nesse sentido, o paraguaio só está atrás de Flaco López, que tem cinco tentos a mais no ano, segundo dados do portal “O Gol”.

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