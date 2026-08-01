Reinaldo reencontra o Grêmio em busca de mais um capítulo histórico do Mirassol

O Mirassol está a dois jogos de alcançar mais um feito inédito em sua trajetória. Depois de alcançar pela primeira vez as oitavas de final da Copa do Brasil, a equipe busca agora uma vaga inédita nas quartas. Um dos principais personagens desse confronto é justamente Reinaldo, que reencontra o Grêmio, clube que defendeu em 2023 e 2024 e pelo qual construiu uma trajetória marcante.

Contratado pelo Mirassol em 2025, o lateral soma 72 partidas, 15 gols e 12 assistências pelo clube. Foi um dos protagonistas da campanha que garantiu o quarto lugar no Brasileirão de 2025 e a inédita classificação para a Copa Libertadores de 2026. Aliás, diante do Grêmio, o retrospecto recente também é positivo: são três vitórias em três partidas vestindo a camisa do Leão, com dois gols marcados.

“O Mirassol vem construindo uma história muito bonita no futebol. No ano passado vivemos uma temporada mágica e cada vez mais esse time está se acostumando a jogar decisões e partidas contra grandes adversários. Com certeza iremos enfrentar o Grêmio com muito respeito, mas com muita confiança, acreditando no que podemos entregar em campo”, afirmou o camisa 6.

Reinaldo reencontra o Grêmio pelo Mirassol

Pelo Grêmio, Reinaldo disputou 95 partidas, marcou nove gols e distribuiu dez assistências entre 2023 e 2024. No período, conquistou os títulos do Gauchão (2023 e 2024) e da Recopa Gaúcha (2023), além de se tornar o lateral com mais participações diretas em gols na história da Arena do Grêmio desde a inauguração do estádio, em 2013, com 19 participações (9 gols e 10 assistências).

“Vivi grandes momentos no Grêmio e falo isso sempre que jogo contra eles. Deixei muitos amigos por lá e tenho um carinho enorme pelo clube. Mas agora o meu pensamento é apenas no Mirassol e nesses dois jogos decisivos que teremos pela frente. Jogaremos o primeiro jogo na nossa casa, onde somos muito fortes e esperamos sair com um bom resultado”, completou o lateral.

Aliás, o confronto deste domingo (2), às 18h no Maião, também marca um reencontro entre Mirassol e Grêmio na Copa do Brasil. Em 2022, as equipes se enfrentaram ainda na primeira fase da competição, também no estádio do interior paulista, e o Mirassol venceu por 3 a 2, eliminando o clube gaúcho.

Agora, três anos depois, os times voltam a se enfrentar em um cenário diferente, valendo uma vaga nas quartas de final e a possibilidade do Leão Caipira alcançar a melhor campanha de sua história no torneio. A partida de volta será disputada na quarta-feira (5), às 19h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

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