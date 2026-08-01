Ex-Flamengo, Juninho marca primeiro hat-trick da carreira

O atacante Juninho, ex-Flamengo, foi a estrela na madrugada da última sexta-feira (31/7) no Torneio Apertura, do México. Atualmente no Pumas, o jogador marcou três vezes na goleada por 5 a 1 sobre o Juarez, fora de casa, pela terceira rodada na Liga MX. Este, aliás, é o primeiro hat-trick da carreira do atacante, que ajudou sua equipe a assumir a vice-liderança do certame.

O primeiro gol do camisa 23, logo aos 18′, saiu em cobrança de pênalti. Logo depois, aos 22′, mais um, aproveitando de dentro da área assistência do paraguaio Robert Morales. O show do brasileiro continuaria na etapa final. Logo aos três minutos, após uma sobra na área em vacilo da defesa, deu um drible desconcertante no goleiro para marcar seu terceiro gol. Ele, é claro, falou sobre a satisfação de contribuir com a importante goleada.

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“Feliz demais por marcar um hat-trick pela primeira vez na carreira. Realmente, é um momento muito especial. Mais importante ainda por ter ajudado a equipe a subir na tabela, depois de termos tropeçado em casa na estreia. Mas conseguimos nos reerguer na rodada passada com uma boa vitória e, hoje, voltamos a ter uma grande atuação. Vamos sempre por mais”, disse Juninho, que teve passagem curta pelo Flamengo.

Quando o Pumas volta a campo?

O Pumas estreou no Apertura com uma derrota de 3 a 0 para o Pachuca, mas se reabilitou frente ao Toluca na sequência, com uma vitória de 2 a 1. Até aqui, o Tijuana lidera o campeonato, com sete pontos. O próximo compromisso do time é pela Copa das Ligas, na terça-feira (4/8), contra o Charlotte FC, dos Estados Unidos.

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