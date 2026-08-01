Inter de Milão bate City nos pênaltis na estreia de Maresca

A pré-temporada europeia começou a todo vapor para Manchester City (ING) e Inter de Milão (ITA). Na manhã deste sábado (1º/8), os times se enfrentaram no Kai Tak Sports Park, em Hong Kong, com vitória italiana nos pênaltis após empate por 1 a 1 no tempo normal. Na decisão, vitória por 3 a 1 dos comandados de Cristian Chivu para cima do estreante Enzo Maresca, substituto de Pep Guardiola nos Citizens.

Os ingleses, aliás, saíram na frente, com Mubama, uma das várias caras novas no amistoso internacional. O jovem de 21 anos aproveitou linda jogada de Semenyo pela esquerda e só completou, da pequena área, para abrir o marcador logo aos 10′. O empate saiu dez minutos depois, aos 20′, com Pavard. Em boa inversão de lado de jogada, Dimarco recebeu na área e cruzou rasteiro para o francês, de volta após passar por empréstimo no Marseille. O campeão do mundo em 2018 bateu rasante para superar Donnarumma e deixar tudo igual.

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Os times, então, fizeram diversas mexidas. Entre as novidades no City, o lateral-esquerdo Mfuni, o meia McAidoo, o zagueiro Alleyne e o atacante Sangaré. Já pela Inter, o atacante Iddrissou, o goleiro Provedel e outros jovens, como Lavelli, Marello, Bóvio e Maye, fizeram suas estreias.

Inter de Milão vence nos pênaltis

Mesmo após muito pressionar, o City não conseguiu fazer o gol da vitória, com a partida indo para os pênaltis. Lá, Aït-Nouri, Khusanov e Nico González perderam as três primeiras cobranças inglesas. Frattesi também desperdiçou pelos italianos, mas Zielinsk, Mosconi e Lavelli converteram suas batidas, conferindo a vitória por 3 a 1.

Ainda pelo tour na Ásia, o City encara o time das estrelas da liga da Coreia do Sul, na quarta-feira (5/8), às 8h (de Brasília). Já a Inter de Milão faz amistoso contra ninguém menos que o arquirrival Milan, na Austrália. O duelo ocorre no mesmo dia, mas um pouco mais cedo: às 7h.

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