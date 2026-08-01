Palmeiras x Internacional (Feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Na sequência da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, Palmeiras e Internacional se enfrentam neste domingo (2). Nesse sentido, as equipes medem forças às 11h (de Brasília), na Arena Barueri

Dessa forma, o Alviverde soma, no momento, 28 pontos e ocupa a 3ª colocação. As Gurias Coloradas, por sua vez, tem 23 pontos e estão na quinta posição, também na zona de classificação para a próxima fase.

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Onde assistir

O confronto deste domingo (2) terá a transmissão do SporTV.

Como chega o Palmeiras

As Palestrinas seguem na caça ao líder Corinthians. Assim, com três rodadas para o fim, a equipe alviverde pode encostar de vez nesta rodada caso conquiste os três pontos e vejam as rivais tropeçarem diante do Flamengo, no Luso-Brasileiro.

Durante a pausa para a Copa do Mundo, a equipe paulista conquistou o Ladies Cup ao derrotar o Flamengo por 3 a 1, no Brinco de Ouro, em Campinas. No entanto, tropeçou para o Mixto-MT no jogo de retomada do calendário, pela 13ª rodada, com um empate sem gols, fora de casa.

Como chega o Internacional

As Gurias Coloradas tentam se consolidar no G8 para encaminhar a classificação. Até porque a diferença para o Red Bull Bragantino, primeiro time fora da zona dessas vagas para as quartas de final, é de cinco pontos.

Por fim, depois de duas derrotas seguidas, para Bahia e Flamengo, a equipe gaúcha se recuperou na volta do calendário após a pausa para o Mundial. Afinal, derrotou o Fluminense, com gol de Valéria Cantuário.

PALMEIRAS X INTERNACIONAL

14° rodada do Campeonato Brasileiro Feminino

Local: Arena Barueri, São Paulo (SP)

Data e horário: 02/08/2026, às 11h (de Brasília)

PALMEIRAS: Kate Tapia; Ana Guzmán, Giovanna Campiolo, Ingryd Lima, Diany Martins; Bia Zaneratto, Taina Maranhão, Pati Maldaner; Emily Assis, Andressinha e Raissa Bahia. Técnica: Rosana Augusto.

INTERNACIONAL:Gabi Barbieri; Aninha, Débora, Sorriso e Soll; Lelê, Pati Llanos (Julia Bianchi) e Darlene; Valéria Cantuário, Caty e Sole Jaimes. Técnico: Maurício Salgado.

Árbitro: Tainan Bordignon Somensi (SC)

Assistentes: Leandra Aires Cossette (SP) e Veridiana Contiliani Bisco (SP)

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