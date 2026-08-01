Gol de Richarlison nos acréscimos dá vitória ao Tottenham sobre o Chelsea em amistoso

Richarlison definiu a vitória do Tottenham por 2 a 1 sobre o Chelsea neste sábado (1º), em amistoso de pré-temporada disputado no Accor Stadium, em Sydney, na Austrália. Com gol no apagar das luzes, o atacante brasileiro garantiu a vitória aos Spurs em um duelo que também teve Estêvão entre os marcadores da partida.

O duelo integra a preparação das equipes para próxima temporada da Premier League, com previsão de início para o dia 21 de agosto. Antes da estreia oficial, porém, Chelsea e Tottenham ainda têm compromissos programados para esta pré-temporada.

Na quarta-feira (5), o Chelsea de Xabi Alonso medirá forças com a Juventus em amistoso marcado para o Kai Tak Sports Park, em Hong Kong, às 08h30 (de Brasília). Já o Tottenham retorna a campo no sábado (8), 11h (de Brasília), para encarar o Getafe no Enfield Training Centre, CT do clube, em Londres.

Xabi Alonso, aliás, poderá contar com o retorno de Mudryk para o próximo compromisso da equipe. Isso porque o atacante ucraniano voltou a ficar disponível depois que a Football Association (FA) encerrou o processo disciplinar contra o atleta. Afastado há meses, o ucraniano estava punido após testar positivo para meldônio, substância proibida pela Agência Mundial Antidopagem (WADA).

Vitória do Tottenham sobre o Chelsea

Os Spurs abriram o placar logo aos 17 minutos de jogo, depois de uma falha defensiva dos Blues. Sandro Tonali arriscou de fora da área, contou com um desvio em Colwill e colocou o Tottenham em vantagem.

Não demorou muito para o Chelsea reagir na partida sob o talento de Estêvão. Menos de cinco minutos depois, aos 21 minutos, o brasileiro recebeu o cruzamento de Gittens e igualou o placar ao marcar de cabeça. O jogo seguiu morno a partir do empate, com as equipes recuperando o ritmo.

A definição só ocorreu no apagar das luzes, aos 47 minutos da etapa complementar, quando Jamie Donley participou da jogada ofensiva e finalizou. Richarlison, então, aproveitou o rebote e marcou o gol que assegurou o triunfo dos Spurs por 2 a 1.

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