Bournemouth surpreende e anuncia António Silva, do Benfica

O Bournemouth surpreendeu o mundo da bola na manhã deste sábado (1º/8) ao anunciar uma grande contratação. Trata-se do zagueiro António Silva, do Benfica (POR), de 22 anos. O jovem, desejado por diversos clubes, incluindo o Real Madrid, custará cerca de 30 milhões de euros (R$ 175,3 milhões no câmbio atual) aos cofres da equipe inglesa.

Serão, afinal, 25 milhões de euros (R$ 146,1 milhões) num primeiro momento, com mais 5 milhões de euros (R$ 29,2 milhões) em bônus por metas futuras. O jogador chega, dessa forma, para substituir Marcos Senesi, vice-campeão do Mundo com a Argentina, que saiu para defender o Tottenham.

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Mesmo aos 22 anos, António Silva era uma das peças mais importantes do Benfica. Não à toa, realizou mais de 200 partidas pelo agora antigo clube, com outras 20 pela seleção de Portugal. Ele, no entanto, não foi para a Copa do Mundo, sendo preterido pelo técnico Roberto Martínez. Revelado pelo próprio Benfica, ele estreou profissionalmente em 2022/23, realizando incríveis 44 partidas nesta primeira temporada – sua mais goleadora, aliás, com cinco gols. Ele celebrou o acordo e a oportunidade de poder atuar na Premier League.

“Estou muito feliz por estar aqui. É um prazer jogar pelo Bournemouth e na Premier League. Mal posso esperar para começar a época com os meus colegas de equipa e estou entusiasmado por estar aqui. A mentalidade é sempre vencer. Vou dar o meu melhor e vou jogar para os adeptos. Temos aqui tudo o que nos ajuda a ter um bom desempenho em campo e mal posso esperar para começar”, disse o jovem.

Anúncio à Football Manager

O Bournemouth utilizou de bastante criatividade para anunciar a chegada do antigo jogador do Benfica. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o clube brinca com o game Football Manager, onde o jogador é um técnico de clube e pode efetuar diversas tarefas, incluindo, é claro, contratar. Assim, o vídeo mostra o “caminho” para achar o nome de Silva e realizar uma proposta por ele. Confira o criativo anúncio abaixo.

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