Arsenal acerta contratação de Bruno Guimarães, diz site

O Arsenal deu um novo importante passo para assegurar a contratação do brasileiro Bruno Guimarães, do Newcastle. Os times, afinal, chegaram a um acordo no fim da última sexta-feira (31/7) pela transferência do volante, no que custará a bagatela de 80 milhões de libras (cerca de R$ 547 milhões na cotação atual).

De acordo com informações da “Espn” da manhã deste sábado (1º/8), os Gunners vão pagar 70 milhões de libras (R$ 478,5 milhões) de forma fixa, além de mais 10 milhões de libras (R$ 68,5 milhões) em objetivos, totalizando 80 milhões de libras (R$ 547 milhões). Dessa forma, Bruno assinaria contrato de cinco temporadas com os atuais campeões da Premier League.

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Bruno Guimarães, de 28 anos, chegou ao Newcastle em 2011/22 após excelente passagem pelo Lyon (FRA). Assim, ficou por cinco temporadas nos Magpies, crescendo de produção a cada ano e tornando-se capitão da equipe. Ao todo, são 195 jogos, com 31 gols e 31 assistências pelo time do Nordeste inglês.

Ele iniciou a carreira no Audax, sob comando de Fernando Diniz, mas ganhou projeção nacional ao brilhar pelo Athletico, onde jogou por 106 partidas, entre 2017 e 2019. Não à toa, ganhou diversas oportunidades na Seleção Brasileira, com 48 partidas, três gols e 12 assistências. Ele disputou as Copas de 2022 e 2026, tendo sido titular na campanha deste ano, contribuindo com quatro assistências.

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