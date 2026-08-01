João Pedro renova com o Chelsea após interesse de Barcelona e Arsenal

O início da janela de transferências serviu para o Chelsea “dar um recado” à importância de João Pedro no projeto esportivo do clube. Tratado neste momento como inegociável, a cúpula blue encaminhou a renovação do contrato com o brasileiro até 2033, com aumento salarial significativo. O movimento ocorre também para blindá-lo do assédio de equipes como Barcelona e Arsenal, que sinalizaram disposição para superar os 100 milhões de euros (R$ 590 milhões) estipulados anteriormente.

O novo acordo estende o vínculo do brasileiro no clube por mais uma temporada, visto que o contrato atual tem vigência até meados de 2032. A tendência é que o documento seja assinado pelo atacante já nos próximos dias, segundo o ge.

Os números de sua passagem pelo Chelsea, bem como o desempenho, ajudam a explicar o status do jogador no clube. Contratado junto ao Brighton por cerca de R$ 412,9 milhões (à época), João Pedro soma 53 partidas pelo Chelsea, com 23 gols e nove assistências em quase quatro mil minutos em campo.

A versatilidade também contribui para avaliação. Isso porque além dos 45 jogos como centroavante, sua posição de origem, o brasileiro também disputou oito partidas como meia ofensivo no clube.

Chelsea reforça status de inegociável

Como mencionado, o interesse de Barcelona e Arsenal acelerou as conversas entre clube e jogador. Depois de receber o aviso de que os dois interessados aceitariam ultrapassar a marca dos 100 milhões de euros (R$ 590 milhões), estipulado pelos Blues, a cúpula descartou qualquer negociação e reforçou a importância do atleta internamente.

Uma lesão tirou de João Pedro a possibilidade de disputar a Copa do Mundo 2026, que seria sua primeira, mas o jovem permanece no radar de Carlo Ancelotti para o Mundial de 2030. O atacante esteve nos planos do treinador italiano para o último ciclo e, internamente, há bastante expectativa quanto ao seu potencial para se transformar em um dos protagonistas da Seleção.

João Pedro neste início de temporada

Os primeiros compromissos de 2026/27 já mostram que o brasileiro não veio para brincadeira. Diante do Sydney Wanderes, da Austrália, precisou de apenas 27 minutos para marcar um hat-trick e ainda distribuir assistência na vitória do Chelsea por 6 a 4 em amistoso. A excelente atuação ocorreu justamente na estreia de Xabi Alonso como técnico da equipe.

Já na primeira temporada pelos Blues, o brasileiro participou de 50 partidas, marcou 20 gols, deu seis assistências. Um número que causou impacto positivo para além do protagonismo na conquista da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, em 2025.

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