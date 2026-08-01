Atlético x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

A disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil para o Atlético começa neste sábado (1°/8). O Galo recebe o Juventude, na Arena MRV, às 19h30, pelo jogo de ida das oitavas de final, e conta com a força de sua torcida para encaminhar a classificação para a próxima fase da competição.
O esquenta da partida começa às 18h (de Brasília), com a Voz do Esporte. A cobertura terá narração de Bruno Scacitti. Henrique Neves ficará responsável pelos comentários, enquanto Rafael Almeida com as reportagens durante o jogo.