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Atlético x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Atlético x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h
Atlético x Juventude, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h -

A disputa por uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil para o Atlético começa neste sábado (1°/8). O Galo recebe o Juventude, na Arena MRV, às 19h30, pelo jogo de ida das oitavas de final, e conta com a força de sua torcida para encaminhar a classificação para a próxima fase da competição.

O esquenta da partida começa às 18h (de Brasília), com a Voz do Esporte. A cobertura terá narração de Bruno Scacitti. Henrique Neves ficará responsável pelos comentários, enquanto Rafael Almeida com as reportagens durante o jogo.

Não fique de fora. Acompanhe todas as emoções da partida clicando no player de transmissão acima ou acesse as redes sociais da Voz do Esporte para participar da cobertura interativa.

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