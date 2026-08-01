De virada, Manchester United vence Atlético de Madrid em Estocolmo

Jogando em Estocolmo, capital da Suécia, na Strawberry Arena, o Manchester United venceu mais uma na pré-temporada europeia. Neste sábado (1º/8), a equipe bateu o Atlético de Madrid, de virada, por 2 a 1, com dois gols de Mbeumo, chegando ao segundo triunfo seguido em amistosos preparatórios para a temporada 2026/27.
Quem saiu na frente, no entanto, foi o time colchonero. Koke bateu escanteio curto para Ortiz, que cortou para a direita e cruzou com bastante veneno. A bola passou por toda a zaga do Manchester United, morrendo no fundo do gol de Heaton, logo aos 4′ jogados.
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A virada se deu na etapa final. Aos 8′, Mbeumo cobrou pênalti com extrema categoria e mandou no canto de Esquivel, que substituíra Oblak no intervalo. O mesmo Mbeumo viraria, aos 29′, após cruzamento da direita. Ainda que “sem querer”, ele disputou com o goleiro e mandou para dentro.
O Atlético ainda teve oportunidades para empatar, aos 39′. Em momento bizarro, Hjulmand acertou a trave. Na sobra, Mendoza também acertou o poste de Heaton, com o placar ficando no 2 a 1 para os ingleses. Vale lembrar que o meia-atacante Thiago Almada, alvo do Flamengo para a janela de transferências, não foi a campo. Por ter ficado até o último dia da Copa do Mundo (vice-campeão com a Argentina), afinal, o craque ainda não se reapresentou ao técnico Diego Simeone.
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