STJD denuncia jogadores, presidente e o próprio Vitória

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) marcou para a próxima terça-feira (4/8), às 10h (de Brasília), o julgamento das ocorrências envolvendo a partida entre Vitória e Palmeiras, válida pela 21ª rodada do Brasileirão e disputada na última quarta (29/7). Entre os denunciados estão o zagueiro Cacá, o lateral Luan Cândido, o presidente Fábio Mota, o próprio Leão e também o meia Maurício, do time paulista, vencedor do duelo por 4 a 0, no Barradão, em Salvador (BA).

As denúncias, aliás, foram apresentadas na última sexta-feira (31/7), segundo o “ge’. Expulso ainda no primeiro tempo, Cacá responderá por jogada violenta após a falta em Jhon Arias. O defensor, enquadrado no artigo 245 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), pode pegar punição que varia de uma a seis partidas de suspensão.

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Luan Cândido, que também recebeu cartão vermelho direto, responderá por infração ao artigo 243-F do CBJD. O lateral fez um gesto de roubo em direção à arbitragem depois da expulsão de Cacá, atitude considerada ofensiva à honra relacionada ao esporte. Além da multa, que pode variar de R$ 100 a R$ 100 mil, o jogador corre o risco de pegar entre quatro e seis jogos de suspensão.

Vitória e Fábio Mota também respondem no STJD

As declarações de Fábio Mota após o apito final também entraram na denúncia da Procuradoria do STJD. O presidente do Vitória responderá, então, no artigo 258, que trata de conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva e prevê suspensão de 15 a 180 dias. O dirigente já cumprira gancho de 15 dias pelo mesmo dispositivo em maio deste ano.

O clube baiano, por sua vez, responderá por supostamente deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de regulamento, infração prevista no artigo 191 do CBJD. Caso condenado, o Vitória poderá receber multa entre R$ 100 e R$ 100 mil.

Na mesma sessão, aliás, o STJD também analisará a situação de Maurício. O meia do Palmeiras responderá no artigo 254, igualmente por jogada violenta, em lance ocorrido durante o confronto. Foi quando acertou o queixo de Cacá, que precisou levar pontos na região, recebendo cartão amarelo. Posteriormente, o próprio paraguaio marcaria o gol inaugural do placar, terminado em 4 a 0 para os visitantes.

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