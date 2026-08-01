Flamengo vive desgaste interno com Boto e Departamento médico antes da Libertadores

A crise que envolve os bastidores do Flamengo desde a retomada do calendário colocou dois setores no centro das cobranças internas: a diretoria de futebol e o departamento médico. Às vésperas das oitavas da Libertadores, o clube tenta administrar a insatisfação pelo desempenho, relações e resultados da equipe paralelamente às mudanças ainda não assimiladas no trabalho de Leonardo Jardim.

O caso do diretor José Boto se transformou em um dos principais focos de desgaste no dia a dia rubro-negro. Isso porque a relação do português com jogadores e funcionários segue marcada pela frieza e por cobranças consideradas duras em situações pontuais. Internamente, também há incômodo com sua constante presença em materiais de divulgação do clube, além da polêmica por supostamente exigir serviços particulares, como limpeza.

Porém, apesar das questões, a resistência a Boto se intensificou mesmo após a saída de Filipe Luís, em março. A forma com que ocorreu a saída reforça, segundo o ge, a imagem de grosseiro em alguns momentos e sem preocupação em garantir relação de proximidade dentro do clube. Isso serve, especialmente, para relação com o elenco.

Bap tenta assumir às redeas

O presidente Luiz Eduardo Baptista esteve no Ninho do Urubu nos últimos dias para reuniões, como de costume. O dirigente esperava que os títulos conquistados no ano passado ajudassem a reduzir a pressão, mas viu o desgaste crescer desde o início da temporada. Ainda segundo informações, Bap chegou a procurar alternativas para substituir Boto, porém decidiu mantê-lo no cargo, apostando também na relação do diretor com Leonardo Jardim.

Internamente, há pouca expectativa para permanência de José Boto para 2027.

Departamento médico do Flamengo

O ponto de tensão entre a comissão técnica e o departamento médico rubro-negro se tornou público. Jardim, por exemplo, já demonstrou insatisfação durante coletiva de imprensa pelos prazos apresentados para o retorno de jogadores, que em alguns casos acabaram adiados. Situações como a de Pulgar e Léo Ortiz intensificaram esses questionamentos ao setor.

A instabilidade com o departamento se arrasta desde o início da gestão de Bap, que assumiu a presidência em dezembro de 2024. O ex-chefe do setor e aposta alta para o cargo, José Luiz Runco, acabou desligado nos primeiros meses após a declaração polêmica envolvendo De La Cruz. Anteriormente, o DM já havia passado por uma reformulação completa.

E no futebol?

Há também uma avaliação negativa quanto ao futebol, a partir do entendimento que o Rubro-Negro perdeu características que apresentava com Filipe Luís. A ala entende que a equipe já não controla partidas e sofre excessivamente no setor defensivo, embora a relação com Jardim seja positiva.

Já Jardim entende que a pausa para Copa do Mundo trouxe prejuízos para implementação de suas ideias, que também causa divergência. O técnico avalia que a ausência de nove jogadores, estes sob comandos de outros treinadores, dificultou o trabalho para desenvolver suas características durante a folga no calendário.

O Flamengo venceu um compromisso pós-Copa e empatou outros dois, ficando, inclusive, a oito pontos do Palmeiras na tabela do Brasileirão. Após o jogo contra o Internacional, no Beira-Rio, Varela criticou a postura do time e disse que era necessário “fechar as portas” para “começar de novo”.

Folga rara no calendário

Em meio ao caos, o Rubro-Negro ganhou um fôlego no calendário para tentar se reorganizar. Isso porque a equipe só retorna aos gramados no dia 9 de agosto, diante do Vitória, no Maracanã. Nesse período, a comissão de Leonardo Jardim pretende trabalhar questões coletivas e acompanhar a recuperação física do elenco.

Após apresentar dores no joelho, sem lesão constatada, Léo Pereira ficou fora do treinamento de sexta-feira (31). Inclusive, o zagueiro segue em tratamento por causa de um edema e será reavaliado. Já De Arrascaeta voltou recentemente após longo afastamento por lesões e ainda busca ritmo de jogo.

Por fim, o departamento tenta recuperar Luiz Araújo e Plata, que seguem em trabalhos específicos, enquanto Paquetá se mantém como baixa.

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