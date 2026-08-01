Mirassol x Grêmio: onde assistir, escalações e arbitragem

Mirassol e Grêmio se enfrentam neste domingo (2), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Maião, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Leão chega embalado após deixar a zona de rebaixamento do Brasileirão, enquanto o Tricolor Gaúcho tenta dar uma resposta imediata depois da eliminação para o Bolívar na Sul-Americana.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo Prime Video (streaming).

Como chega o Mirassol

O Mirassol atravessa um momento de recuperação na temporada. A vitória sobre o Remo, na última rodada do Campeonato Brasileiro, tirou a equipe da zona de rebaixamento após quatro meses e trouxe mais confiança para o elenco comandado por Rafael Guanaes.

Para o confronto pela Copa do Brasil, o treinador terá o retorno do goleiro Walter ao time titular. Em contrapartida, não poderá contar com o volante Aldo Júnior, que sofreu uma grave lesão muscular. Eduardo deve assumir a vaga no meio-campo. Na fase anterior da competição, o Mirassol eliminou o Bragantino e agora busca abrir vantagem diante da torcida.

Como chega o Grêmio

O Grêmio, por outro lado, chega pressionado para o duelo após a eliminação para o Bolívar nos playoffs da Sul-Americana. A derrota aumentou as cobranças sobre o técnico Luís Castro que, além disso, também enfrenta pressão pelos resultados recentes da equipe.

Na Copa do Brasil, o Tricolor eliminou o Confiança-SE na fase anterior e tenta transformar o torneio em um caminho para recuperar a confiança na temporada. Porém, Luís Castro terá um desfalque importante: o zagueiro Kannemann está suspenso após ter sido expulso no duelo contra o Confiança. A tendência, nesse sentido, é que Gustavo Martins e Luís Eduardo formem a dupla de zaga titular.

MIRASSOL x GRÊMIO

Copa do Brasil – Jogo de ida da Copa do Brasil

Local: Estádio Maião, Mirassol (SP)

Data e horário: 02/08/2026 (domingo), às 19h30 (de Brasília)

MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, João Victor, Gabriel Knesowitsch e Reinaldo; Denilson, Japa e Eduardo; Alesson (Gustavo Mosquito), Edson Carioca e Bruno Santos. Técnico: Rafael Guanaes

GRÊMIO: Weverton; Pavon (Diego Caito), Gustavo Martins, Luis Eduardo (Wagner Leonardo) e Marlon; Villasanti, Noriega e Nardoni; Amuzu, Carlos Vinicius e Tetê. Técnico: Luís Castro

Árbitro: Savio Pereira Sampaio (DF)

Auxiliares: Leila Naiara Moreira da Cruz e Daniel Henrique da Silva Andrade (DF)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook