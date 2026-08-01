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Santos x Remo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

Santos x Remo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30
Santos x Remo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30 -

O Santos recebe o Remo neste sábado (1º), às 21h (de Brasília), pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo será disputado na Vila Belmiro, na Baixada Santista. A partida eliminatória é um confronto entre clubes da primeira divisão do Brasileirão.

O esquenta da partida começa às 19h30 (de Brasília), com a Voz do Esporte. A cobertura terá narração de Cesar Tavares. João Miguel Lotufo ficará responsável pelos comentários, enquanto Gabo Ferreira, in loco, com as reportagens durante o jogo.

Não fique de fora. Acompanhe todas as emoções da partida clicando no player de transmissão acima ou acesse as redes sociais da Voz do Esporte para participar da cobertura interativa.

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