Santos x Remo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 19h30

O Santos recebe o Remo neste sábado (1º), às 21h (de Brasília), pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O duelo será disputado na Vila Belmiro, na Baixada Santista. A partida eliminatória é um confronto entre clubes da primeira divisão do Brasileirão.

O esquenta da partida começa às 19h30 (de Brasília), com a Voz do Esporte. A cobertura terá narração de Cesar Tavares. João Miguel Lotufo ficará responsável pelos comentários, enquanto Gabo Ferreira, in loco, com as reportagens durante o jogo.