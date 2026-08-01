Chapecoense x Cruzeiro: onde assistir, escalações e arbitragem

Chapecoense e Cruzeiro se enfrentam neste domingo (2), às 18h30 (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Verdão do Oeste tenta deixar para trás a má fase na temporada e fazer valer o mando de campo, enquanto a Raposa busca construir uma vantagem para decidir a vaga diante de sua torcida, em Belo Horizonte.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV (TV fechada) e Premiere (pay-per-view).
Como chega a Chapecoense
A Chapecoense vive um momento complicado na temporada. Nos últimos três compromissos pelo Campeonato Brasileiro, empatou com o Santos e sofreu derrotas para Flamengo e Bahia, ampliando, assim, a sequência sem vitórias.
Na Série A, a Chape ocupa a lanterna, com apenas dez pontos conquistados em 20 rodadas. Apesar da campanha ruim no Brasileirão, a equipe conseguiu avançar às oitavas de final da Copa do Brasil após eliminar o Botafogo na fase anterior e agora aposta na competição para recuperar a confiança. O técnico Rafael Lacerda terá uma longa lista de desfalques. Anderson, João Paulo, Rafael Carvalheira, Robert Santos, Victor Caetano e Maurício Garcez seguem em tratamento e não estarão à disposição para o confronto na Arena Condá.
Como chega o Cruzeiro
O Cruzeiro, por outro lado, chega embalado pela vitória sobre o Coritiba, por 1 a 0, no Couto Pereira. Anteriormente, havia vencido o Internacional, mas a sequência de bons resultados teve um baque com a derrota em casa para o Botafogo, no último fim de semana.
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No Brasileirão, a Raposa ocupa a sétima colocação, com 30 pontos, mantendo o objetivo de se aproximar do pelotão de cima. Na Copa do Brasil, o time de Artur Jorge avançou ao despachar o Goiás e agora busca o resultado fora de casa para levar vantagem ao Mineirão. Para a partida, no entanto, o treinador não poderá contar com Sinisterra, Néiser Villarreal, Kauã Prates, Cássio e Gabriel Pec, todos entregues ao departamento médico.
CHAPECOENSE x CRUZEIRO
Copa do Brasil – Jogo de ida da Copa do Brasil
Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
Data e horário: 02/08/2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
CHAPECOENSE: Matheus Aurélio; Bruno Tubarão (Everton), Bruno Leonardo (Rafael Thyere), Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, David e Giovanni Augusto (Max Alves); Ênio, Bolasie e Marcinho (Kevin Ramírez). Técnico: Rafael Lacerda.
CRUZEIRO: Otávio; William (Fagner), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson e Matheus Pereira; Marquinhos, Bruno Rodrigues (Wanderson) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Alex Sandro Quadros Thomé (RR)
VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
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