Santos x Juventude (feminino): onde assistir, escalações e arbitragem

Santos e Juventude se enfrentam neste domingo (2), às 11h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. As Sereias da Vila tentam aproveitar o fator casa para seguir subindo na tabela, enquanto o time gaúcho busca um resultado positivo para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pela N Sports (streaming).

Como chega o Santos

O Santos vive um momento de recuperação após vencer o América-MG, no Independência, e chega embalado para mais um compromisso diante da torcida. Atualmente, as Sereias da Vila ocupam a 11ª colocação, com 17 pontos, e podem subir para a nona posição em caso de vitória, dependendo de uma combinação de resultados.

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A equipe comandada por Marcelo Frigerio aposta no bom momento ofensivo para se aproximar da zona de classificação. Para a partida, no entanto, o treinador terá um desfalque importante: a volante Rafa Andrade cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Enquanto isso, Nath Pitbull e Yoreli Rincón disputam a vaga no meio-campo.

Como chega o Juventude

O Juventude encerra uma sequência de dois jogos em casa e tenta voltar a vencer fora. Nas últimas rodadas, a equipe empatou sem gols com Ferroviária e Grêmio, resultados que mantiveram o clube na 14ª colocação, com dez pontos. Um triunfo na Vila Belmiro, nesse sentido, pode fazer o alviverde ultrapassar o Atlético na classificação, enquanto uma derrota, dependendo dos demais resultados da rodada, pode aproximar ainda mais a equipe da zona de rebaixamento.

O técnico Luciano Brandalise ainda avalia as condições físicas da lateral Carol Ladaga e da atacante Martha Figueiredo, que são dúvidas por lesão. Em contrapartida, a zagueira Joiceane Scatola retorna após cumprir suspensão e volta a ser opção para o sistema defensivo.

SANTOS x JUVENTUDE

Brasileirão Feminino – 14ª Rodada

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Data e horário: 02/08/2026 (domingo), às 11h (de Brasília)

SANTOS: Taty Amaro; Samara, Ana Alice, Rafa Martins e Katrine; Larissa Vasconcelos, Nath Pitbull (Yoreli Rincón), Suzane Pires e Analuyza; Larroquette e Carol Baiana. Técnico: Marcelo Frigerio.

JUVENTUDE: Thais Amorim; Limpia Fretes, Grazi (Scatola), Carla Cruz e Maiza Piovezan (Carol Ladaga); Luciene Baião, Bell Silva e Laurinha; Marussi, Teté (Martha Figueiredo) e Kamile Loirão. Técnico: Luciano Brandalise.

Árbitra: Suanny Aires de Sousa (PA)

Auxiliares: Marcela de Almeida Silva (SP) e Juliana Vicentin Esteves (SP)

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